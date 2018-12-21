عرض الفيلم الوثائقي للأمير عبد القادر الجزائري بقصر الثقافة مفدي زكريا

عرضت سهرة أمس الأحد بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي الامير عبد القادر بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الجزائر وفنانين. ويسلط هذا الفيلم الوثائقي الذي عرض بمناسبة مرور 134 سنة على رحيل مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة على أهم الجوانب في السيرة الكفاحية والدينية والسياسية للأمير عبد القادر الجزائري. وفي هذا الجانب قال وزير الثقافة عز الديم ميهوبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الأمير عبد القادر يعود بقوة هذه الأيام لانه كلما ابتعد زمانيا كلما برز أكثر وبرزت الحاجة إلى القيم التي كان يحملها ويدافع عنها لكون أن شخصيته تعد مرجعية ومتعددة الأبعاد. وأكد ميهوبي على أن عرض فيلم الأمير عبد القادر لم يكن عبثا بل اردنا ان يتعرف السلك الدبلوماسي العامل في الجزائر على شخصية مؤسس الدولة الجزائرية لا سيما وأن العمل قدم باحترافية وغطى كل مراحل حياة الامير وأهم المحطات التي مر بها.