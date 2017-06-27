حساس كشاش نجم رمضان ورجلاوي يخطف قلوب الجزائريين

سمح رمضان 2017 بظهور عديد الوجوه الفنية الواعدة واعطاء الفرص لشباب برهنوا على اكتناز الجزائر على مواهب وكفاءات يمكن استغلالها في اعادة مجد الأعمال التلفزيونية إلى الواجهة، وهو ما لخصته النجاحات في المسلسلات والحصص الفكاهية أو البرامج التثقيفية، ليتربع على العرش الفنان حسان كشاش الذي تعرف عليه الجمهور في عالم الدراما اول مرة لتبقى سلسلة عاشور العاشر العمل الأكثر صدى خلال الشهر الفضيل.

شرف علي «رجلاوي» معشوق الجزائريين: «سهيلة معلم وراء اكتشافي»





لم يكن يتوقع شرف علي أو رجلاوي الذي شارك في سلسلة عاشور العاشر في موسمه الثاني أنه سيكون يوما محبوب الجماهير عبر مخلف ربوع الوطن كيف لا وهو الفتي الذي صنع الفرجة طيلة شهر رمضان المبارك والذي صار اكتشاف زميلته سهيلة معلم وجعفر قاسم ، وهو ما أكده في حديثه للمحور اليومي حيث قال إن الفضل في كل ما وصل إليه للثقة التي وضعتها فيه معلم الني كانت وراء اختياري لتجسيد دور رجلاوي ، حينما كان دوري يقتصر على حلقتين لا أكثر، لأكون بديلا عن ممثل آخر الذي واجهته بعض العراقيل في الجزائر حالت دون التحاقه بالفريق، إلا أن حياة شرف « رجلاوي» انقلبت رأسا على عقب، بعد النجاح الكبير الذي حققه في السلسلة التي روت عطش المشاهد الجزائري، ضمن السلسلة البرامجية لشهر رمضان ، خاصة أمام الانتقادات الكبيرة التي طالت عديد الحصص والأعمال، ورغـــم هــذا النجاح الذي حققه لا يتوانى عن ذكر سخاء المخرج والمعلم سهيلة التي ةثقت بقدراته ومن افترحته ليكون ممثل دور «رجلاوي» لأنه تتوفر عليه مجموعة من الكارزيمات التي تؤهله لأن يثري المشهد والدور، وكما هو الحال نجح ب 1000 بالمئة لأن يكون الرقم واحد في سلسلة عاشور العاشر بعد الممثل صالح أوقروت. وأضاف شرف أنه أصبحت شعبيته عبر مختلف أرجاء الوطن بعدما كانت محصورة في ولاية تيسيمسيلت أين يقيم، حيث كان يؤدي عديد السكاتشات، والتي لم يقلقى حينها الدعم الكاي أو الإلتفاتة من أي جهة حتى يتلقى تأطير أو دروس في فن التمثيل، إلا أن النجاح الذي حققه مع جعفر قاسم يقول أكبر بكثير امام ما حققته في لايتي خاصة وأنه انتقل من الركح إلى الشاشة التي ساهمت وبشكل كبير في شهرته، خيث أصبح يمكث في اليت ولا يخرج أمام الكم الهائل من المعجبين من يودون اخذ صور تذكارية، وهو أمر أسعده كثيرا ، خاصة وأنه حلم تحقق بعد يأس، ليكون إلى جانب قدوته على رأسهم صالح اوغروت و سيدأحمد أغومي ، فقد أخبروه خلال التصوير في تونس أنه سيكون إكتشاف رمضان 2017 إلا أنه لم يصدق إلا بعد عرض العمل على الشاشة، وقد تلقى عدة مراسلات داخل وخارج الوطن ، و كذا عديد الطلبات التي أصبحت تصله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتأسف شرف علي على المواهب التي تكتنزها الجزائر على غرار ولايته تيسيمسيلت التي يوجه لها شكر وعرفان لشعبها الذي سانده، وكذا عائلته التي هي راضية عما قدمه، والتي تعيش التهميش واللامبالات داعيا إلى احتوائهم والعمل على تطوير قدراتهم لتقديم الأفضل.

النجاح الذي حققه في سلسلة عاشور العاشر فتح ل عاشق حمامة العديد من الفرص والمشاريع التي وعد بها بعد رمضان.

الممثل رضا جواني من عالم الرياضة إلى عالم التمثيل





يعد الممثل رضا جواني أحد أبطال مسلسل الخاوة الذي استطاع أن يحصد أعلى نسبة مشاهدة، خلال شهر رمضان والذي كان حسب الاستفتاء من بين احسن الأعمال الدرامية الجزائرية، نظرا للتقنيات المستعملة و لمسة المخرج مديح بلعيد الذي استطاع أن يعيد مجد الأعمال التلفزيونية إلى الواجهة، وقد شارك رضا في دور «نسيم» المدرب الرياضي وصديق الفنان النجم حسان كشاش صاحب البطولة، فرغم الدور القصير الذي حظي به إلا أنه حجز مكانا لدى المشاهد الجزائري الذي تأثر لوفاته في العمل، وهو ما جعل العديد من متتبعيه خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رفضهم لفكرة انتهاء دوره ، وهو ما أكده رضا جوادي في حديثه ل « المحور اليومي» حيث قال أنه لم يكن يتوقع ذلك الاهتمام الكبير والتأثير الذي حققه دوره في المسلسل رغم قصره.وتعد مشاركته في مسلسل الخاوة للمخرج مديح بلعيد أو تجربة له في التمثيل بعد تجاربه في الوصلات الإشهارية.

وقال جواني أنه بعد مشاركته في 30 كاستينغ اكتشف الأبواب الذي فتحه مشروع الخاوة ، ليلتحق بفريق العمل الذي كان قد بدأت مشاهد تصويره، وكون أنه مدرب برياضة «الكينغ بوكسينغ» تطابقت عليه الصفات التي كان يبحث عنها المخرج التونسي مديح، ليتيح له فرصة العمر التي كان بنتظرها طويلا ، كون أن التمثيل كان حلمه ليصبح حقيقة على يد بلعيد.

وأبرز ما تحدث عنه رضا هو حرص الفنان حسان كشاش على توجيهه و إبراز نقاط قوته التي نصحه في أن يطورها و يركز عليها وهو امر حفزه كثيرا، واحترم ما كان بقدمه وتعامله معه لأنه شخصية فريدة ذات مستوى.

فقد أصبحت حياة رضا جواني مرهونة بعشاقه ومتتبعيه، بعدما كانت محصورة مع عائلته وأصدقائه، كون أن دوره وحضوره ساهم في شهرته وهو ما لاحظه على موقع التواصل الاجتماعي الذي أضحى طفرة في مواكبة كل جديد والمساهم الأولى في التعريف بالطاقات الشابة، وهو ما فتح شهيته للمشاركة في أعمال أخرى، طامعا في أن يتستثمر في موهبته. للتذكير فإن رضا جواني متحصل على شهادة مدرب رياضة «الكينغ بوكسينغ»، كان ضمن الفريق الوطني، تحصل على المركز الأول في نهائيات ماليزيا وكل ذلك بفضل جهوده التي كان يقوم بها دون مساعدة أي جهة ، خاصة وأنه تم التخلي عنه أثناء إصابته التي لا يزال يعاني منها لحد الساعة، وهو ما تأسف له ذات المتحدث، متهما الفيدرالية بتهاونها وتهميشهم. ويعكف جواني على كتابة نص سيناريو لفيلم قصير، كما يمارس أيضا فن الحرف التقليدية.

حسان كشاش: سعيد جدا بـ «البوز» الذي حققه العمل





ابدى نجم مسلسل الخاوة حساس كشاش سعادة بأولى التجارب التي قدمها في مجال الدراما قائلا: «أنا سعيد جدا بال»بوز» الذي حققه هذا العمل، خصوصا بالنظر إلى الأصداء التي وصلتنا والتي يظهرها سبر الآراء المبدئي من خلال تعليقات المتابعين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب، والتي اعتبرها وسائط منحته «بلاي باك» بسرعة لم نكن نستعملها سابقا»، وقال المتحدث أن الإمكانيات تتوفر اليوم لمساعدتنا على الوصول إلى رد فعل أولي، من خلال متابعة مدى تقبل الجمهور بشكل عام لهذا العمل الدرامي، وهو ما أسعد الفنان وكامل طاقم المسلسل، وعن انضمامه إلى عالم الدراما لأول مرة قال المتحدث:» إن ابتعادي عن عالم الدراما ليس رفضا مني ولكن أحيانا كثيرة تفتح أبواب الكاستينغ ولكن لا تصلني أخبارها، كما أنني أتلقى إقتراحات لأدوار أراها باهتة كوني أحب تقديم أدوار تشكل إضافة لي على المستوى الشخصي والمهني، وهو ما حققه لي مسلسل الخاوة لأني قدمت من خلاله دورا مركبا جديدا مختلفا لم يسبق للجمهور وأن تابعني به، وهذا ما يعتبر انجازا لأن الفنان الحقيقي دوما يسعى لتطوير آدائه والظهور بأعمال وأدوار مختلفة حتى لا يقع في خطأ التكرار، ليقدم «روجيستر» متنوع يتضمن عديد الشخصيات التي تقدمه في كل مرة بصفة وهيئة جديدة، فمثلا قدمت دور شاعر، قائد موسيقي وأمير مستغانم وأدوار أخرى، وهو ما تحمله شخصيتي في مسلسل الخاوة أين قمت بدور رئيسي مركب أحمل مربط الفرس من خلال تاريخ عائلة خلافية درامية لا أستطيع أن أكون فيها كلها ولا أستطيع الخروج منها وهو ما شكل متعة حقيقية بالنسبة لي.

مضيفا الدور وظفت من خلاله ما اكتسبته في السينما بالإضافة إلى ما تعلمته من تقنيات استطعت من خلاله حفظ الدور وارتداءه كونه أثر في كثيرا.

بطل ابن باديس محمد الشريف بوعكاز :»اديت الدور بنجاح بشهادة ممثلين كبار





محمد الشريف بوعكاز ممثل محترف قدم أعمالا مختلفة تنوعت بين الدراما والكوميديا، وكانت بداياته عام 1988، دخلت أعماله للتلفزيون الجزائري في عام 1996، قدم خلالها عدة أدوار معظمها ثانوية لكنها ناجحة، وبالنسبة لشخصية ابن باديس قال محمد الشريف بوعكاز «لم تكن أول مرة أقوم فيها بدور شخصية تاريخية اذ قدمت دور محمد بوضياف مع المخرج محمد راشدي، وبالطبع فقد بحثت وتغلغلت في شخصية ابن باديس، كثيرا كونه ليس من السهل على أي كان تقديم شخصية تضاهي عظمة العلامة الذي لجأ لمحاربة العدو عن طريق الفكر، والذي يتميز عن أقرانه منذ الصغر كونه كثير التساؤل، حافظ لكتاب الله عز وجل، ليس من السهل تقمص دوره»، وعن تفاصيل التحضير للدور كشف انه تفرغ لآداء هذا الدور رافضا لجميع الأدوار التي وصلته بهدف التركيز على جعل الجمهور يتابعه في عمل مميز حيث صب جام تركيزيه عليه، خصوصا وأن السيناريو المقتبس عن كتابات زهور ونيسي والذي تتطرق فيه حسبه لأدق التفاصيل حياة العلامة وهو ما ساعد عمل السيناريست رابح ظريف من خلال الاستناد عليه ليخلق شخصية عبد الحميد ابن باديس منذ نعومة أظافره، اصطنع منها عالما ومفكرا ورجل دين وحكمة، مبديا رضاه عن دوره قائلا: أرى أني وفقت كثيرا في تقمص هذه الشخصية العظيمة التي بحثت عنها وذلك بشهادة كبار الممثلين الذين اتصلوا بي لتهنئتي على الآداء، دون أن ننسى الجمهور الذي أعجبه الدور خصوصا وأنه يسافر بالحضور إلى حقبة حساسة يستعمل فيها ابن باديس الحكمة والعقل للتخلص من جبروت الاستعمار ومحاربته، ناهيك عن رضا المخرج عن آدائي تماما رغم أنه اختارني في البداية نظرا لوجه الشبه بيني وبين الشخصية الحقيقية إلى جانب حفظي لكتاب الله عز وجل، وعديد المؤهلات الأخرى التي تراهن على إنجاح المسلسل. وعن توجهه نحو الأدوار لكوميدية أكثر من الألوان الأخرى أكد محدثنا أن الممثل المحترف لا يجد صعوبة في تقمص أي دور من الأدوار التي يتلقاها مؤكدا أن توجهه نحو الكوميديا في حقبة ما كان بسبب مرور الجزائر بفترة العشرية السوداء اين كان المشاهد في حاجة لأعمال تذهب جانبا من الواقع المرير آن ذاك.

بن عيسى: أن نص» بابور غرق» صالح لكل الأزمنة





اختار المخرج المسرحي القدير سليمان بن عيسى أن يعود إلى ذلك الجمهور الذي منح له أجمل إبداعاته في الفن الرابع خلال الثمانينات والتسعينات قبل أن يجبر على الهجرة والترحال بمعدن قديم، يقول إن الصدأ لم يلحقه رغم أن مسرحية «بابور غرق» أنتجها في 1983، وإن كان البعض -خصوصا المنتمي إلى جيله- استحسن عرضها خلال الشهر الفضيل بالمسرح الوطني إلا أن البعض الأخر تحفظ كثيرا حول جدوى إعادة عرضها من جديد في ظروف غير التي عكسها نص الثمانينات.

لم يشأ بن عيسى تغيير أي شيء في العرض الجديد لهذه المسرحية بل احتفظ بنفس الحوار ونفس الأبطال الذين مثلوا الأدوار الثلاثة زمن الثمانينات، من رفيقيّ الدرب عمر قندوز ومصطفى عياد إلى جانب شخصه، وبرّر الرجل الذي التقت به «المحور اليومي» بمسرح محي الدين بشطارزي خياره قائلا « أريد بهذه العروض الرمضانية أن تكون بمثابة زيارة لمتحف وتمكين هذا الجيل من اكتشاف احترافية الجيل القديم. صحيح أن النص قديم لكنه يصداها يسمعه المرء في جزء من هذا الزمن ولا يمكن إقصاء بعض ما تضمنه في زمننا.هذه المسرحية عبارة عن صراعات لذا أعتبرها صالحة لجميع الأزمنة. فما تطرقنا إليه في مسرحية –بابور غرق- يعشه العالم بأكمله حاليا»

وحين يقول البعض إن العودة إلى الرصيد المسرحي للجزائر لملء قاعات الفن الرابع في الشهر الفضيل اعتراف بضعف النص المسرحي الذي يكتبه الجيل الحالي من المسرحيين، يجيب بن عيسى بالقول « أنا سمعت عن اقتباس المخرج زياني شريف عياد رواية للسيدة ليلى عسلاوي إلى المسرح، وكثيرون أقروا بضعف نص مسرحيته «بهيجة». نعم كتابة سيناريو مسرحي فن صعب، ولنعترف أن هناك أزمة نص. عشنا عدة أحداث لكن لم نتمكن بعد بكتابة نص مسرحي يترجمها إلى إبداعات على الخشبة. وقائع مسرحية «بن عيسى» تروي غرق قارب فيه ثلاثة أشخاص من بناء، مثقف ورجل أعمال ليحاول كل واحد إنقاذ نفسه، فيسقط هبن عيسى هذه الأحداث على واقعنا ويقول «أليس هناك صراعات بين أهل العلم وأصحاب المال في يومنا هذا. نعم ربما المعطيات تغيرت لكن المتمعن في النص سيتأكد أننا لم نخطئ في زمننا حين تناولنا مثل هذه المواضيع.»

في الأخير كشف لنا بن عيسى عن جديده المسرحي في الأشهر المقبلة، حيث انه أفادنا أنه بصدد تحضير مسرحية بعنوان «ثلاث ساعات قبل الحسم» وتروي اللحظات الأخيرة لإرهابي قبل تنفيذ عملية إرهابية خطط لها. العرض سيكون في شهر نوفمبر المقبل بكل من كندا وبلجيكا. هو تأكيد أن رجل الخشبة يتحدث دائما بلغة وانشغالات عصره.