«عاشور العاشر» أو قصة السلسلة الرمضانية بتوابل سياسية

صنعت الحدث طيلة الشهر الفضيل بالمواضيع التي تناولها، وساهمت فترة بثها على إحدى القنوات الخاصة (مباشرة بعد الإفطار) في ارتفاع نسبة المتابعة لها، وفي كل هذا أكدت سلسلة «عاشور العاشر» أن المخرج الجزائري بإمكانه اقناع الجماهير ويملك كل القدرات لمنحها انتاجات ذات جودة عالية وتعكس الواقع المعاش دون أن تصدم جهة أو تتهجم على أخرى. نسج خطوات النجاح مخرج يدعى جعفر قاسم، مع دار الإنتاج «برود آر فيلم»، وقاد الأحداث البطل الرئيسي الذي أكد علو كعبه التمثيلي منذ مدة ويتعلق الأمر بالفنان القدير «صالح أوقروت».

تمكن المخرج المتألق جعفر قاسم بسلسلة رمضانية «عاشور العاشر» -في موسمها الثاني على التالي-أن يحطم الرقم القياسي في المشاهدة بعد أن أكدت ثلاثة معاهد لسبر الآراء -حسب تصريحات المخرج-وهي على التوالي ( روسرتش أند كونسولتانسي، ميديا أند ماركت روسرتش، ميديا أند سورفاي) أن 12 مليون جزائري يتابع هذه السلسلة كل مساء لتحتل المركز الأول في ترتيب البرامج التي بثت على جميع القنوات التلفزيونية المحلية خلال رمضان. الرقم حجة للتأكيد لبعض الدول المغاربية العربية أن الجزائر بإمكانها أن تنتج مسلسلا خياليا بمراعاة كل المقاييس الفنية، فكانت فكرة انجاز «عاشور العاشر» تراود جعفر قاسم منذ 2014، والهدف لم يكن تقليد للمسلسل التركي «حرم السلطان» -كما اعتبره البعض-بل أن كثيرون ذكرتهم بسلسلة كندية-إيرلندية بعنوان «كاملوت» والتي اشتهر بها المخرجان «مورغان اوسوليفان» و»ميكائيل هورست».

6 أشهر لكتابة السيناريو و»العامية» لإشراك المشاهد





أكد المخرج جعفر قاسم للمحور اليومي أن سيناريو السلسلة الهزلية خصصت له ورشة للكتابة مكونة من 8 أشخاص اجتمعوا بين جويلية وديسمبر 2016، وهي المدة التي استغرقتها كتابة نص السلسلة، ليضيف « كل هؤلاء لم يتلقوا تكوينا في كتابة السيناريو، وهذا ما ينقصنا في الجزائر. منحت الأولوية للجانب الكوميدي في هذه السلسلة والأصعب هو كتابة سيناريو خاص بالكوميديا وإضحاك الجزائريين، فليس كل أمر في هذا المجال سنضحك به الغير بسهولة.»

تحدث المخرج أيضا عن أحداث ولغة المسلسل، فالوقائع يكون مسرحها إمارة في شمال افريقيا (مملكة عاشوريا) التي يحكمها الملك عاشور العاشر -مثل الدور صالح أوقروت-، الوزير قنديل (سيد احمد أقومي)، سلطان رزان (المطرية ياسمين عماري) .. حيث تعمد استخدم اللغة العامية وحتى إدراج الثراء اللغوي لبعض مناطق الوطن (الوهرانية) حتى لا يقصى المشاهد من الحوار، ويتجسد بذلك الابتعاد على لغة الخشب التي طبعته حقبة من الزمن في الإدارة وفي معظم الأماكن التي يقضي فيها حاجاته اليومية.

مواضيع الواقع اليومي على الشاشة





تناولت سلسلة «عاشور العاشر» يوميات الجزائري وانشغالاته وهو ما يعكس العدد الكبير من المشاهدين الذين تابعوا حلقاتها، وحققت بعض الأجزاء نجاحا منقطع النظير على غرار موضوع « تسريبات الباك» والتي كانت فيها إشارة إلى وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريت التي تجسدت في شخصية «بن عفريت» ليعلق المخرج جعفر قاسم على هذه الحلقة قائلا « إنها طريقتي لأحيي هذه الوزيرة وتشجيعها على مواصلة إصلاح المدرسة وعصرنتها، أهديت لها تلك الحلقة ولم يكن مضمونها ضد الجهود الجبارة التي تقوم بها في هذا القطاع الحساس الذي عانى منذ 20 سنة.»، ولم ينس المعني المرأة ونضالها على مكانتها في المجتمع في حلقة «مملكة النساء» بطرح مسألة تعدد الزوجات، «ملك دون شعب» وهو تذكير بقيمة العمل فالشعب الكسول لا يتقدم إلى الأمام. وأضاف أنه ترك المجال واسعا لخيال المشاهد حتى يترجم مغزى حلقات السلسلة ويفسرها كما يشاء مؤكدا أن انتاجه لم يكن تهجما على أية جهة بل لفت به الانتباه إلى أمور يجب تفاديها، كما أثنى على الإيجابيات.

18 مليار سنتيم ميزانية المسلسل والتصوير بتونس





كشف المخرج جعفر عن القيمة التي كلفتها سلسلة «عاشور العاشر» حيث بلغت 180 مليون دينار، وهي ميزانية تكفل بدفعها الممولون من مختلف الشركات والمؤسسات التي ساهمت في عملية «السبونسورينغ»، وأرغم مع طاقمه التقني والممثلين -بسبب عدم توفر كل الإمكانيات-على التنقل إلى

تونس والتصوير في استوديو منطقة «الحمامات» ولعل المشاهد لاحظ تحسنا في طريقة الإخراج، الديكور، والملابس التي ظهر بها مختلف الممثلين مع الاستعانة بتقنية العرض ذات الجودة العالية (إيتش دي).

من الفكاهة إلى التاريخ

كشف المخرج جعفر قاسم عن انتاجه الجديد حيث يحضر لتصوير فيلم تاريخي حول أحداث 8 ماي 1945 بقالمة لكن بقصة سيغلب عليها الخيال، حيث أن المشروع وافقت عليه وزارة الثقافة منذ 2012 لكنه تريث بعض السنوات قبل تجسيده، وسيدوم تصويره ثلاثة أشهر ويعرض في شاشات السينما عام 2018.