رحيل المبدعة الشابة يفجع الوسط الثقافي

ديهيـــا لويـــز .. صـــوت المـــرأة المناضلــــة

من قرية إغزر أمقران ببجاية التي استلهمت منها موهبتها وصقلت شخصيتها، بدأت ديهيا التي تحمل اسم الملكة الأمازيغية «ديهيا» أو الكاهنة، لتخترق حاجز اللغة وتكتب بثلاث لغات فنقلت اهات المرأة ومعاناة الرجل البسيط واحلام المواطن الجزائري.

رغم حداثة سنها الى أنها تمكنت من ان تنقش اسمها بأحرف من دهب بيم كبار الأدباء بل نافستهم ورغم انه من الجيل الجديد بكاها أمين الزاوي، واسيني الأعرج، عاشور فني وتوشح الفضاء الزرق صورتها حزنا على فراقها وهي المرأة التي وقفت في وجه المرض صمدة وصابرة حاملة رسالة امل حتى اللحظات الأخيرة. غادرت الروائية وصاحبة القلم المتمرد «ديهيا لويز» أول أمس العالم، وهي الشابة التي تخطو الخطوات الأولى في عالم الابداع وتطرق عالم الرواية بعد ان اختارها متنفسا تهرب منه الى الحقيقة التي تبحث عنها، لتفقد الساحة الثقافية مع رحيل ديهيا لويز واسمها الحقيقي لويزة أوزلاق قلما يشع نحو المستقبل، وهي لم تتجاوز بعد 32 سنة. وتعود بداياتها الراحلة مع الإبداع لما كانت بعمر الثالثة عشرة حيث بدأت بنظم الشعر قبل أن يتحول اهتمامها إلى الرواية في سن السادسة عشرة وقد أصدرت أولى رواياتها باللغة العربية في 2012 تحت عنوان «جسد يسكنني». وأصدرت أيضا ديهيا لويز في 2013 روايتها الثانية بالعربية تحت عنوان «سأقذف نفسي أمامك» كما شاركت في 2013 في مجموعة قصصية باللغة الأمازيغية مع عدد من الكتاب الجزائريين والمغاربة والليبيين.

وحازت الراحلة في 2016 جائزة محمد ديب للرواية في اللغة الأمازيغية كما شاركت في العديد من التظاهرات الأدبية بالجزائر وخارجها وخصوصا بالإمارات العربية المتحدة. وكانت ديهية لويز -وهي من مواليد بجاية في 1985-تتطرق في إبداعاتها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية وخصوصا وضعية المرأة التي كانت هاجسها الأول.وتلقى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ببالغ الحزن نبأ انتقال الى جوار ربها المغفور لها الروائية والقاصة ديهية لويز -لويزة أوزلاق-عن عمر يناهز 32 عاما. وجاء في بيان لوزارة الثقافة أن « فبفقدانها تفقد الساحة الأدبية واحدة من أبناء الجزائر الشباب والكتاب الشباب الذين استطاعوا ان يفرضوا أنفسهم بكل سهولة في حقل الإبداع والكتابة فقد عرفت الفقيدة بجديتها وحبها للكتابةً وقدرتها على الإبداع وهي لاتزال طفلة لا تتجاوز الثالثة عشرة...». وقد توشحت مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وكتب عنها ععد من الروائيين رغم ان اكثرهم خانتهم الكلمات بفعل صدمة رحيلها وهي في ريعان الشباب.

الحاج الصديق الزيواني

هناك كتاب ليسوا كالعادة، يمرون مسرعين، يلقون التحية علينا بأوراقهم وحبرهم الأبدي ويمضون في صمت. كأنما خلعوا نعالهم عمدا، ومشوا حفاة على الحرير حتى لا نشعر بدبيبهم، دون أن يعكروا علينا يوما صفو كتاباتهم. الكاتبة الراحلة ديهية لويز. أعطتنا درسا كبيرا فكانت صغيرة في العمر؛ لكنها كبيرة بهذا الخراب التي أحدثته فينا اليوم برحيلها. الرحمة لروحها.

بوداود عمير

ما يثير الإعجاب حقا في كتابات ومواقف الكاتبة الشابة الراحلة ديهيا لويز، أنها على نقيض الكثير من الكتّاب -بما في ذلك الكتّاب المكرّسين-استطاعت أن تتصالح مع إشكالية اللغة عندنا، وتتجاوز عقد الكتابة بهذه اللغة أو تلك. ليس هذا فحسب، بل وتتفوّق في تجربتها المتفردة تلك. هكذا كتبت باللغة العربية روايتين مهمتين لغة وثيمة، أثنى عليهما النقاد، ثم تكتب رواية باللغة الامازيغية، وتنجح في افتكاك جائزة محمد ديب للرواية الأمازيغية لعام 2016. في صفحتها على الفايسبوك كتبت ديهيا لويز باللغة العربية وبالأمازيغية وبالدارجة الجزائرية الإنجليزية والفرنسية. حسب الاستعداد، والمزاج والظروف، دون عقدة أو مركب نقص. ستجد في أبيات محمود درويش السلوى، وهي تصارع قلق الأسئلة الوجودية، وستنهي شغفها بشعر عميق من أبيات مختارة بعناية من رباعيات الخيام، ستنتصر لقضايا الإنسان، وتدافع عن الحرية، مواقفا وكتابات. فلسفتها في الحياة تلخصها في إجابتها عن سؤال الحلم والواقع ذات حوار: أعتقد أني واقعية، لست حالمة متوهمة، ولست سوداوية متشائمة. يكفي أن نتمكن من فهم الحياة، وإدراك ما يحيط بنا من تناقضات وتحديات، لنعرف أن الأمل وحده لن يغيّر الكثير، إن لم نتمكن من تشريح عقدنا ومشاكلنا العميقة.

سعاد شابخ