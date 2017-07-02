نجت من معتقل أوشفيتز لتفرغ للنضال من أجل القضايا العادلة

سيمــــون فــــاي صــــوت البؤســــاء وصديقــــة الجزائــــر.. لــــك الخلـــــود

خفق قلبها للجزائر فكانت أول مساندة للثورة التحريرية منددة بالجرائم الفاشية للديغولية، وهي التي قاومت النازية بعد نجاتها من المحرقة اليهودية وقطار «فارسوفيا» ثم عشقت الجزائر وبقيت مساندة لها في عز الازمة الأمنية وجاءت في تسعينات القرن الماضي مدافعة عن الجيش الجزائري ومقاوميه من أجل جزائر جمهورية وضد الأصولية الاسلاماوية.

لم تكن سيمون مساندة للجزائر فقط بل انبهرت بنضال وجهاد باسلات أمثال فاطمة نسومر وجميلة بوحيرد وفتيات 17 أكتوبر 1961، وظلت صديقة لكل الديمقراطيين الجزائريين المدافعين عنها فرئيس الجمهورية يعرف قيمة هذه المرأة فرثاها في رسالة قال عنها «»لقد تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة سيمون فاي التي تميزت مسيرتها الحافلة في آن واحد بما تكبدته من إحن على يد الهمجية النازية وبالتزامها الشخصي الجدير بالإعجاب والدؤوب من أجل مناهضة اللاعدل بكل أشكاله». وأضاف عرفانا بخدمات الراحلة « أجل، إن سيمون فاي خدمت أيما خدمة الحق والعدل والسلام والتقدم في جميع ما تقلدته من مناصب حكومية في خدمتها لفرنسا وكذا أوروبا ضمن برلمانها، ولقد شمل الشعب الجزائري سيمون فاي من بين أنصار قضاياه العادلة. إنه ما نسي ولن ينسى قط ما لقيه من هذه السيدة الجليلة من تعاطف وتضامن إبان المأساة الوطنية التي ألمت به».

عودة من جحيم «أوشفيتز»

رحلت أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية الفرنسية التي عرفت عن عمر تمكنت من دخول قلوب الفرنسيين بفضل دفاعها بشجاعة عن حقوق المرأة أمام نواب البرلمان، كما ناصرت كل القضايا العادلة في العالم، كما كانت الشاهدة على إبادة اليهود. لعائلتها ولدت سيمون جاكوب في العام 1927، إلا أن قصتها الحقيقة واختبارها البارز في الحياة بدأ منذ عام 1944 عندما تمّ إيقافها برفقة أفراد عائلتها من طرف الشرطة النازية بمدينة نيس جنوب فرنسا وكانت في السابعة عشرة من العمر. سيمون جاكوب ابنة مهندس معماري من أصول يهودية، وتمّ ترحيلها إلى معتقل الجحيم ببولونيا « اوشفيتز» برفقة أمها وأختها مادلين. نجت من الموت بأعجوبة عندما أخفت عن حراسها حقيقة عمرها. في العام 1945 توفيت والدتها في أحد المعتقلات، ثم توفي والدها وشقيقها في معسكر اعتقال بليتوانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يبق من عائلتها إلا أختين.

ناضلت سيمون فاي في صفوف المنظمات الحقوقية وتلك التي أشادت بالدور الهام الذي لعبه عدد من الفرنسيين في إنقاذ اليهود من الموت خلال الحرب العالمية الثانية، لتترأس سيمون مؤسسة ذكرى المحرقة، وتحصلت على شهادة عليا الدراسات القانونية قبل أن تتزوج بأنطوان فاي ثم أصبحت قاضية بعد أن بدأت حياتها المهنية كمحامية.

معترك السياسية والدفاع على حقوق المرأة

دخلت معترك الحياة السياسة في حكومة جاك شيراك عندما كان رئيس وزراء الرئيس «فاليري جيسكار ديستان» وحصلت على حقيبة الصحة، تقلدها لهذا المنصب لم يكن بالصدفة لأنّ الرئيس «جيسكار ديستان» كان يعلم جيدا موقفها من موضوع الإجهاض في فرنسا وموقف الفرنسيين المعارض لهذا الموضوع، وقد وجدت الدعم الكبير من الرئيس الفرنسي آنذاك في معركتها لسن القانون، بالرغم من وجود أغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية الفرنسية تعارض هذا القانون.

وعاشت سيمون فاي فترة سياسية حرجة تعرضت فيها لمعارضة عنيفة، لكنها لم تتراجع وواصلت طريقها لإقناع المجلس بالتصويت على مشروع القانون الجديد للسماح بالإجهاض في فرنسا، وتمت المصادقة من الجمعية الوطنية الفرنسية على نص القانون النهائي الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 1975، وقد منحت هذه المعركة لسيمون فاي مكانة مرموقة على الساحة السياسة الفرنسية لتصبح بعدها من الشخصيات المحببة لدى الفرنسيين.

محاربتها لليمين المتطرف بفرنسا

عرفت سيمون فاي بمواقفها المعارضة لسياسة اليمين المتطرف بفرنسا وبقي لقاؤها بزعيم هذا التيار «جون ماري لوبان» خلال حملة الانتخابات الأوروبية لعام 1979 حيث وبعد أن حاول مناضلون تابعين له إزعاج التجمع الذي نظمته بشمال باريس، أجبت هؤلاء وهي تغادر القاعة لتجنب أضار وخيمة وقالت أمامهم « قولوا لزعيمكم لقد واجهت أخطر من لوبان، فما أنتم سوى مسامير لا توجع حتى وإن خرقت الجسد.»

عريضة توقيعات تطالب بدفنها في ضريح الخالدين(Panthéon)

منذ أن تم الإعلان عن وفاة المناضلة «سيمون فاي» رفع عدة سياسيين عريضة توقيعات لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون قصد ضم فقيدة القضايا العادلة إلى قائمة الخالدين بموقع «بنوتيون» كما كان الشأن من قبل لأربع نسوة خدموا المجتمع الفرنس في مختلف المجالات على غرار جيرمان تيليون، وماري كوري وجمعت العريضة -لحد الأن-أزيد من 80 ألف إمضاء، وكان المسؤول الأول على شؤون «الإليزي» قد بعث ببرقية عزاء لعائلة الفقيدة قال في جزء منها « سيمون ستبقى وجه الجمهورية الواقفة، الإنسانية، والكريمة. فرنسا فقدت شخصية يمنحها التاريخ من أمثالها القليل.»

هذا وسيشيع جثمان سيمون فاي يوم الأربعاء المقبل في جنازة رسمية بضريح المعطوبين الـ «أنفاليد» بباريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيلقي خطابا بالمناسبة فيما يتم تنكيس أعلام كل دول الاتحاد الأوروبي.

ز.أيت سعيد