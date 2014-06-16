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بحضور الممثل عنتر هلال و حميدة خيدر

اولاد تبان تحتفي بالمتوجين في مسابقة الاستلهام الوطنية

  14 جويلية 2017 - 11:48   قرئ 1585 مرة   2 تعليق   ثقافة
اولاد تبان تحتفي بالمتوجين في مسابقة الاستلهام الوطنية

أسدل الستار أول أمس عن قائمة الأسماء المتوجة بمسابقة الاستلهام   التاريخية الثقافية السنوية في طبعتها الثانية،  التي نظمها فوج الحرية لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية لمدينة اولاد تبان بسطيف، في جو احتفالي كان ضيفه الشرفي كل من الممثل القدير عنتر هلال والممثل والباحث حميدة خيدر ، إلى جانب الفنان الكوميدي طاهر سفير.

في اول مبادرة تترجم اهتمام أبناء منطقة جوهرة القبائل وقبلة الفرسان مدينة اولاد تبان بولاية سطيف في أن يكونوا الممول الرسمي لمسابقة الاستلهام الثقافية في دورتها الثانية، ليشدوا بذلك بيد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي الذي دعى القطاع الخاص في الاستثمار في الثقافة في وقت تتهافت المؤسسات الخاصة إلى تمويل الأندية الرياضية،  فكان في الموعد كل من المركب السياحي المنتزه الذي يرأسه رشيد بلعكري، فضلا عن الوكالات السياحية التي عبقت الجوائز بطيب العمرة على  رأسها وكالة رياض ابن شطة ، و أنوار الصباح للسياحة والاسفار، و المحافظة الولائية لقدماء الكشافة الاساملامية الجزائرية ، و متحف المجاهد سطيف ، وكذا   مؤسستي  مخناش وتلاث للانتاج الفني والتصويري، حيث كشف عن أسماء المتوجين بالجوائز الخمس  التي كانت من نصيب كل  من عزيزة رباحي التي عادت لها جائزة جبل قديل للجنة التحكيم ، منى حريزي بجائزة جبل قديل الشرفية ، أما الجائزة البرونزية فكانت من نصيب صبيرة علام ، الجائزى الفضية ل لعاليا بابا عروج ، لتحجب الجائزة الأولى لعدم تحقيق النسبة المحددة ، وتتمثل هذه المسابقة في استمارة لعديد من الأسئلة توزع على الراغبين في المشاركة، على مدار اكثر من شهر. وهي تدخل في تنمية الفكر، و خلق الجو التنافسي العلمي.

وقد شهد الحفل عدة  تكريمات، من بينها تكريم الممثل القدير عنتر هلال الذي  أثنى على مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تخلق جسر التواصل وبناء الأجيال،  وتكريم حميدة خيدر ، كذا تكريم مصطفى سعدون القائد  العام الوطني  لقدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية الذي أكد حرصهم  عن البحث  على مقاربات جديدة، من أجل التعريف بتاريخ الجزائر ليس بالطرق الاكاديمية وإنما عبر  عدة محاور ثقافية، وهو ما قدمته فوج الحرية. كما تم بالمناسبة القاء طلمة من طرف القائد العام لفوج الحرية  الذي قال أن عودة الطبعة الثانية لمسابقة الاستلهام  توحي مؤشراته ان تكون احسن في السنوات المقبلة  مرجها السبب إلى استيعاب ثقافة التمويل، و ادراك ضرورتها من هذا النوع من المسابقات ، وتيقنهم من ان السعادة في العطاء، و نجاحها منوط بالتمويل الذي كان لهم الفضل في انجاح هذا العمل. و اعتبر المحافظ الولائي منير بوخريصة  أن التظاهرة هي  نشاط ثقافي متميز في ولاية سطيف، مستحسنا المبادرة  التي قامت بها الكشافة الاسلامية الجزائرية ودورها في دعم الفعل  الثقافي. كما تخلل الحفل التكريمي وقفات من الفرجة التي قدمها الفكاهي طاهر سفير، أمتعت الحضور الذي أبى إلا أن يشارك في هذا الحدث الثقافي. كما احتفى بالمناسبة بيو الابعاد القسري المصادف ل 16 جوان 1958 وهو يوم تهجير سكان اولاد تبان قصرا من أراضيهم من طرف المستعمر باعتبارهم الدعم الرئيسي للمجاهدين ابان الثورة التحريرية .

سطيف: نوال الهواري 

 
 

تعليقات (2 منشور)

مناضل 15/07/2017 10:35:41
بورك في الشباب الطامحين ، ربي حفظهم وشكرا جزيلا لاعلامية نوال الهواري تستاهل أفضل تكريم
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باحث عن كبد الحقيقة 16/07/2017 09:41:03
من سِمات نجاح الأعمال التنويه بها إعلاميا، فالشكر موصول للإعلامية نوال الهواري.
فمزيدًا من الاِستلهام و حَذَارِ من الاِستسلام.
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