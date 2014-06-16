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عن عمر يناهز 91 سنة

الفنان القدير بلاوي الهواري في ذمة الله

  19 جويلية 2017 - 09:42   قرئ 752 مرة   0 تعليق   ثقافة
الفنان القدير بلاوي الهواري في ذمة الله

توفي، فجر اليوم، الفنان القدير بلاوي الهواري، في منزله، عن عمر يناهز 91 سنة، إثر وعكة صحية.

وحسب ما أفيد من معلومات، فإن الفقيد سيوارى الثرى، مساء اليوم، بمقبرة عين البيضاء بوهران. وكان يعاني الفنان الوهراني من مرض مزمن منذ تقريبا 3 سنوات ألزمه الفراش مطلع السنة الجارية.  بلاوي الهواري من مواليد 23 جانفي 1926 بوهران، وهو مغني جزائري من مجدّدي الموسيقى الجزائرية في الستينات يعرف طبعه بالعصري أو "الوهراني العصري".وتجدر الإشارة، إلى أن عميد الأغنية الوهرانية العصرية، تم تكريمه مؤخرا بوسام من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفقة عدد كبير من الفنانين والأدباء. 

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