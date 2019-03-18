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تضامنا مع الكاتب رشيد بوجدرة وتنديدا بانتهاك الحريات

مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

  03 جوان 2017 - 19:13   قرئ 1102 مرة   0 تعليق   الحدث
مثقفون وسياسيون يطالبون بوقف آلة تفكيك المجتمع عبر القنوات الخاصة

سجّلت الطبقة المثقّفة نهار أمس وقفتها الرافضة للانحطاط في مستوى البرامج التلفزيونية التي تبثّها قنوات خاصّة منذ نشأتها، وتسيء لمرجعية المجتمع الجزائري المحافظ، وكانت أكبر مفاجأة حضور مستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة هذا التجمّع الذي يعدّ سابقة في تاريخ الجزائر. 

 كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار عندما اكتمل حضور مجموعة المثقّفين الذين «غضبوا» لسلسلة «كاميرا خفية»، صوّرت الروائي الجزائري الكبير رشيد بوجدرة، في صورة «مرعبة» أو «إرهابية»، كما كان يردّد هو خلال وقفة الأمس. وتجمّع المعتصمون أمام مبنى سلطة ضبط السمعي البصري، بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، وشرع الإعلامي احميدة العياشي في تلاوة بيان الاعتصام، وشكّلوا دائرة من المثقّفين والفنانين، أحاطوا كلّهم بالروائي رشيد بوجدرة. في تلك الأثناء، وقفت سيارة من نوع «مرسيديس» نزل منها مستشار رئيس الجمهورية وشقيقه سعيد بوتفليقة، ودخل وسط الجماهير وتقدّم يصافحهم مخاطبا رشيد بوجدرة «أنا متضامن معك ولا يعجبني ما يحدث»، ثمّ غادر التجمّع. وكانت إلى جانب المثقّفين مجموعة من السياسيين ومسؤولو أحزاب سياسية، تجمهروا إلى جانب رشيد بوجدرة واحميدة العياشي، من بينهم رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان، ونائبه في الحزب إسماعيل سعيداني، وكذا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي. واستمرّ المحتجّون رافعين شعارات تطالب بتطبيق القانون ضدّ منتهكيه من المسؤولين على القنوات التلفزيونية الخاصّة، لخّصوها في عبارات «لا لانتهاك حرمة العائلة الجزائرية»، «لا لتدمير المجتمع»، «لا للإرهاب الإعلامي»، «نعم لحرية الرأي واحترام الحس العام»، «نعم لإعلام محترف لا منحرف». وفي حدود منتصف النهار والنّصف، خرج مبعوث من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، يدعو المحتجّين إلى إيفاد أربعة ممثّلين عنهم، لأن الرئيس يريد أن يستقبلهم، وحددهم بأربعة لأنّ مبنى المقرّ لا يتّسع لدخول هذا الجمع الغفير، لكنّ الجميع كانوا يريدون ملاقاة زواوي بن حمّادي، وتمكّن رجال الإعلام بصعوبة من الدّخول. 

حكيمة ذهبي 

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