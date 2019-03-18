مديريات التربية جنّدت كافة إمكاناتها لإنجاح الامتحان

نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات «البيام» اليوم

سيكون أزيد من نصف مليون تلميذ اليوم على موعد مع اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن، حيث أقرّت وزارة التربية الوطنية عدة إجراءات، عبر تسخير مختلف الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذا الموعد وضمان امتحان في ظروف مثالية.

9695 مترشح يجتازون شهادة التعليم المتوسط بعنابة

سيكون 9695 تلميذ على موعد مع اجتياز شهادة التعليم المتوسط بولاية عنابة، وستنطلق اليوم وتستمر إلى غاية 6 جوان، وخصص لاجتياز هذه الشهادة 39 مركزا موزعا عبر كامل تراب الولاية، من بينها 15 مركزا بدائرة عنابة وتسعة مراكز بدائرة البوني، سبعة مراكز بدائرة الحجار وخمسة ببرحال، إضافة إلى مركزين بعين الباردة ومركز واحد بشطايبي، ومن بين المترشحين الذين سيجتازون امتحانات «البيام» هناك 9372 تلميذ متمدرس و323 حر وخمسة معاقين حركيا وبصريا، سيخصص لهم 2228 حارس، وسيجتاز المترشحون الامتحانات في 500 حُجرة. من جهتها، حضرت الجهات المعنية جميع الترتيبات من أجل أن تسير الامتحانات في ظروف جيدة ولإبعاد الضغط على المترشحين. في المقابل يتخوف أولياء التلاميذ من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والصيام على مردود أبنائهم في هذه الامتحانات التي تم التحضير لها منذ بداية الموسم، كما ضحى عدة أولياء بالغالي والنفيس من أجل مشاهدة أسماء أبنائهم على قائمة الناجحين يوم 27 جوان، حيث وفروا لهم جميع الإمكانات المادية والمعنوية، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية التي استنزفت مداخيلهم.

21075 تلميذ على موعد مع امتحانات «البيام» بوهران

من المنتظر أن يجتاز اليوم أزيد من 21075 مترشح امتحانات نهاية مرحلة التعليم المتوسط «البيام» على مستوى ولاية وهران، من ضمنهم 7 مترشحين أحرار، وقد خصصت مصالح مديرية التربية بالولاية 71 مركزا سيجري فيه الممتحنون الامتحان المصيري للانتقال نحو الطور الثانوي، فيما تم تجنيد 3601 أستاذ للحراسة على مدار 3 أيام كاملة، وسيمتحن التلاميذ في نحو 10 مواد علمية وأخرى أدبية. وأبرز المدير الولائي للتربية أن مصالحه قد وفرت كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان مرور هذه الامتحانات في ظروف جيدة، والحيلولة دون تسجيل حالات غش، حيث تم تنصيب كاميرات مراقبة ببعض المراكز وحتى على مستوى مديرية التربية لتجنب تسريب المواضيع، إضافة إلى أجهزة تشويش وغيرها من وسائل منع الغش في هذا الامتحان المصيري، لتجنب تسرب المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة الامتحان، وعلى رأسها موقع «الفايسبوك»، وحذر الأساتذة ومدراء المتوسطات التلاميذ الذين سيمتحنون من اللجوء إلى الغش، معتبرين جلب أي تلميذ لهاتفه أو أي وسيلة إلكترونية بمثابة محاولة للغش، وبالتالي سوف يتم إقصاء صاحبها مباشرة ومنعه من اجتياز الامتحانات، تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية. كما دعت مديرية التربية الأولياء عبر أثير الولاية إلى منع أبنائهم من استعمال الهواتف الذكية والروابط الإلكترونية الحديثة، والعمل على منعهم في جلبها أثناء اجتياز امتحانات نهاية الطور المتوسط «البيام».

أكثر من 15 ألف مترشح بالشلف

سيكون اليوم أكثر من 15 ألف مترشح ومترشحة على موعد مع إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2017 بولاية الشلف، من بينهم 190 من نزلاء مراكز إعادة التربية. وحسب مصالح مديرية التربية بالولاية، فقد تم إحصاء 15530 مترشح متمدرس لهذا الموعد الامتحاني، من بينهم 7427 ذكور و8103 إناث، و194 أحرار من بينهم 192 ذكور و2 إناث، وسيتوزع هؤلاء المترشحون على 57 مركزا، منهم مركز لإعادة التربية الذي يضم 190 مترشح. و يؤطر هذا الامتحان 3409 مؤطر، من بينهم 2427 مؤطر رسمي، و171 من الاحتياط، فيما تم تخصيص مركزين للتصحيح بكل من ثانويتي صالحي عبد القادر، وبوحميدي عبد القادر، ناهيك عن مركز تجميع للإقفال بثانوية عرجون معمر بحي بن سونة، علما أن مجموع المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة هذه السنة 15 حالة في المجموع، منهم 13 حالة بصرية وحالتان حركيتان، حيث سيجتازون شهادة التعليم المتوسط وقد تم توفير كل الضروريات لهم. وحسب ذات المصالح فقد تم تسخير كل الإمكانات لإنجاح الحدث، منها التغطية الأمنية ووجود مصالح الحماية المدنية بعين المكان ومصالح الصحة إضافة إلى توفير الإطعام والنقل

12142 مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط ببومرداس

يتقدم اليوم 12142 مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2017 بولاية بومرداس، من بينهم 6832 تلميذة، بزيادة في عدد المترشحين قدرها 22 تلميذا عن الدورة السابقة، موزعين عبر 48 مركز امتحان عبر إقليم الولاية، حيث وضعت مصالح مديرية التربية بالولاية كل الترتيبات لإنجاح هذا الامتحان المصيري في المسيرة الدراسية للتلاميذ الذين يسمح لهم بالانتقال إلى مرحلة جديدة للتعليم بالطور الثانوي، وحسب الأرقام المقدمة من طرف مديرية التربية فقد بلغ عدد المترشحين الأحرار لهذه الدورة 30 مترشحا تابعا لمديرية التربية، و156 مترشح من الديوان الوطني للتعليم عن بعد، إضافة إلى 50 مترشحا من نزلاء مركز الوقاية لتيجلابين، مع تسجيل 871 مترشح لاجتياز امتحان اللغة الأمازيغية، موزعين عبر 7 مراكز إجراء. وجندت مديرية التربية لتأطير العملية 2800 مؤطر من أعوان حراسة وأمناء ورؤساء مراكز وملاحظين لإنجاح سير مجريات الامتحان. وبهدف تأمين الامتحان والممتحنين وضع أمن بومرداس مخططا أمنيا يتمثل في تأمين مراكز الامتحانات والمحيط الخارجي وتدعيم الفرق العاملة في الميدان للسهر على تنظيم وتسهيل حركة المرور عبر مختلف المسالك القريبة من مراكز الامتحانات للحفاظ على أمن وسلامة الممتحنين طيلة فترة الامتحان التي تدوم إلى غاية 6 جوان الجاري.

17 ألف مترشح بالمسيلة

يجتاز أزيد من 17 ألف مترشح بولاية المسيلة منهم أكثر من 20 بالمائة إناث امتحان شهادة التعليم المتوسط اليوم، ويستمر طيلة ثلاثة أيام، حيث تم توزيعهم على 63 مركزا على مستوى مراكز التعليم بالولاية. وللإشارة فقد تم توفير كل الظروف والإمكانات اللازمة لإجراء الامتحانات في ظروف حسنة. ويأمل كثير من المتتبعين للشأن العام بعاصمة الحضنة أن تكون هناك نتائج إيجابية تحرر الولاية من عقدة ذيل الترتيب التي لازمت الولاية خلال السنوات الأخيرة.

أمينة صحراوي/ مراسلون