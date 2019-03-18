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الارهابية نورة تروي قصة حياتها في الجبل منذ 1996

  04 جوان 2017 - 13:40   قرئ 831 مرة   0 تعليق   الحدث
الارهابية نورة تروي قصة حياتها في الجبل منذ 1996

ناشدت الإرهابية "ق.نورة" زوجة الإرهابي "غ.محمد" المكنى أبو ياسر، التي سلمت نفسها للسلطات العسكرية بولاية جيجل، زوجها وكل العائلات التي لا تزال في الجبل إلى الاستجابة لقانون المصالحة الوطنية.
وروت الإرهابية التي سلمت نفسها رفقة ثلاثة من أبنائها، في شريط فيديو، من ثلاثة دقائق وبضع ثواني قصتها في الجبل وكيفية استجابتها لقانون المصالحة الوطنية وقالت هذه الأخيرة المكنّاة بـ "أم سلامة"، إنها التحقت بالجماعة سنة 1996، وتزوجت في بداية الأمر بالإرهابي أبو عاصم في نفس السنة، وبعد وفاته تزوجت بالمكنى "أبو ياسر" الذي لا يزال على قيد الحياة وينشط ضمن الجماعات الإرهابية.

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