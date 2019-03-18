حجز 44 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان و النعامة

تمكنت قوات الأمن الوطني في عمليتين نوعيتين بكل من ولاية تلمسان والنعامة، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ 44 كيلوغرام، مع توقيف المشتبه فيه.

وقائع العملية الأولي، تعود إلى قيام قوات شرطة أمن ولاية تلمسان لدوريات روتينية على مستوى أحياء مدينة بني بوسعيد بولاية تلمسان، لتتمكن من تفتيش إحدى السيارات المشبوهة التي كانت متوقفة بطريقة تثير الشبهة، أين تم من خلالها حجز 24,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

أما العملية الثانية، تعود مجرياتها إلى استغلال شرطة النعامة لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج كمية من المخدرات بمنزله الخاص، وعليه وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية والحصول على إذن بالتفتيش، تم حجز 20 كيلو غرام من الكيف المعالج، مع توقيف المشتبه فيه.