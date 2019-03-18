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وفد من علماء دين حلّ بسجون نيجيريا

50 إرهابيا من جماعة بوكو حرام أعلنوا توبتهم على يد جزائريين

  04 جوان 2017 - 23:15   قرئ 696 مرة   0 تعليق   الحدث
50 إرهابيا من جماعة بوكو حرام أعلنوا توبتهم على يد جزائريين

 دول الساحل تستنسخ تجربة الجزائر في المراجعات الفكرية

 لعب خبراء وعلماء دين جزائريون دورا كبيرا في إقناع عشرات الإرهابيين المنظوين تحت لواء التنظيم الإرهابي الإفريقي  بوكو حرام  بنيجيريا بالعدول عن الخط  الجهادي  الذي اتخذوه، ودفعوهم نحو تطليق العمل المسلح ضمن ما يسمى باستراتيجيات المراجعات الفكرية التي بادر بها علماء جزائريون قبل عدة سنوات.

 

علمت  المحور اليومي  من مصادر موثوقة، أن وفدا جزائريا حل بسجون نيجيريا تمكن من إقناع 50 إرهابيا من جماعة  بوكو حرام  التي بايعت  داعش  قبل فترة وبثت الرعب والتقتيل وسط النيجيريين بالعدول عن النشاط الإرهابي، وتمكن الخبراء وعلماء الدين الجزائريين الذين حلوا بسجون نيجيريا من دفع هؤلاء إلى تطليق العمل المسلح والابتعاد عن العنف والتطرف، وأوضحت ذات المصادر أن السلطات النيجيرية تتعاون وتنسق مع الجزائر لنقل تجربتها في التصدي للتطرف العنيف والإرهاب في مجالات متعددة، على رأسها علاج وتخفيف منابع التطرف والإرهاب من داخل السجون في بلادها، مستشهدا بالمراجعات الفكرية التي قام بها خبراء وعلماء الدين الجزائريين الأكفاء داخل هذه الهياكل، خصوصا مع أفراد من جماعة  بوكو حرام  والتي كللت بتوبة عدد منهم، ولفت محدثنا الانتباه إلى أن بعض الدول المجاورة تحاول الدخول على الخط والتشويش على جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف، في وقت يقوم الطرف فيه الجزائري بتكوين المكونين في دول الساحل على كيفية مواجهة هذه الظاهرة والوقاية منها. وسعت الجزائر بهذه الخطوة نطاق المراجعات الفكرية للإرهابيين في السجون لدول الساحل الإفريقي كنيجيريا، بعد تنامي نشاط المجموعات الإرهابية فيها وتوغل جماعة  بوكوحرام ، في إطار تصدير تجربتها في مكافحة التطرف والتطرف العنيف لدول الساحل للمساهمة في إعادة إدماج هذه الفئة المغرّر بها في الحياة الاجتماعية، حيث يتم تكوين أئمة ودعاة في المعاهد الجزائرية كي يقوموا بهذه المهمة ويساهموا في نشر ثقافة الإسلام السمح والمعتدل ويقفوا في وجه تجنيد شباب المسلمين في صفوف الإرهابيين بعد أن يتطرفوا بعنف، زيادة على تنقل خبراء وعلماء دين إلى الميدان أي للسجون هناك، قصد إقناع الإرهابيين بنبذ التطرف وتطليق الفكر  الجهادي ، بعد أن وقعوا ضحايا لفتاوى مستوردة من الخارج، اُخرجت في نسق خاص واجتثّت عن سياقها، عبر مراجعة أو إبطال الدواعم والسندات  الشرعية  التي يعتمد عليها العمل المسلح، إضافة إلى مراجعة الأسباب وفتاوى العلماء السالف ذكرها.

 زين الدين زديغة

 

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