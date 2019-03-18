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تحوير لأهداف وقفة السبت وتأليب للمواطنين ضدّ التيار اليساري

الإسلاميون يتجرّعون مرارتهم في رمضان!

  04 جوان 2017 - 23:16   قرئ 845 مرة   0 تعليق   الحدث
الإسلاميون يتجرّعون مرارتهم في رمضان!

 عريبي يصفهم بـ المجرمين  ومقري بـ اللاوطنية    

 حميدة العياشي يردّ:  هذا اليسار هو من تحالفتم معه في 92 و2014 

سجّل ممثّلو التيّار الإسلامي خرجة غريبة، ينتقدون فيها وقفة المثقّفين والإعلاميين نهار أول أمس، والتي كانت بالأساس تهدف إلى وقف التجاوزات الحاصلة من قبل قنوات تلفزيونية لتفكيك المجتمع الجزائري والمساس بالمثقّفين والاستهزاء بهم وهزّ صورتهم لدى الشعب.

  

في الوقت الذي كانوا قبل سنتين، يتحدّثون عن استرجاع الحريات العامّة عبر ما كان يسمّى  هيئة التشاور والمتابعة ، التي لو لا تيارات ديمقراطية كانت ضمنها لما كان لها بعد وطني، نفث ممثّلو التيار الإسلامي سموم الأيديولوجية والراديكالية في وجه مجموعة مثقّفين وإعلاميين خرجوا يستعيدون هيبتهم في حراك يعدّ سابقة حرّك مؤسسات الدّولة التي قامت باستقبالهم. وكتب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على صفحته الرسمية عبر موقع  فايسبوك ، يتّهم المعتصمين أمام مبنى سلطة ضبط السمعي البصري بأنّهم  مجرّد مجموعة من اليساريين الذين رغم انهزامهم في بقاع العالم إلّا أنّهم لا يزال لهم نفوذ في بلادنا ولا يزالون يشتغلون معا وينسقون وفق رؤى واستراتيجيات جديدة . وحاول رئيس  حمس  تحوير النقاش الحاصل، عن طريقه الصحيح، من خلال استعمال عبارات عاطفية لتأليب المواطنين ضدّ المثقّفين الذين احتجّوا نهار أول أمس، وإن لم يملك الجرأة لذكر اسم مستشار رئيس الجمهورية وشقيقه الذي نزل إلى التجمّع في خرجة فاجأت المتجمهرين الحاضرين قبل أولئك الذين اكتفوا بالمشاهدة عبر شاشات كمبيوتر والتعليق عليها عبر الفضاءات الافتراضية، إلّا أنّ مقري استعمل  اللغة  و الدين  لمهاجمة المتجمّعين الذين كان بعض منهم من المحسوبين فيما مضى على التيار اليساري، متناسيا أنّ هذا اليسار الذي يتّهمه بـ اللاوطنية  هو نفسه الذي كان له الدور الكبير في مواجهة مدّ الإرهاب الأصولي الإسلاموي سنوات التسعينات ومن ثمّ توعية الرأي العام بأمّهات القضايا الوطنية من أجل العدالة الاجتماعية والحفاظ على القطاع العمومي، في وقت كانت الرأسمالية الوحشية تتسرّب تدريجيا إلى المؤسسات العمومية، حينما كان بعض ممثلي التيار الإسلامي يُستقبلون في السفارات الغربية لإعلان الولاء.

وذهب النائب المثير للجدل المحسوب على جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي إلى أبعد ممّا وصل إليه مقري، حينما وصف مجموعة المثقّفين المحتجّين بـ  المجرمين  تارة، و الحمقى والمغفّلين  تارة أخرى، وراح يتحدّث عن العلمانية بعيدا عن مفهومها الصحيح، باستعمال التعريف الشعبوي الذي يجعلها مساسا بالدين. وكتب هو الآخر على صفحته الرسمية على  فايسبوك  يدعم القنوات التلفزيونية المسيئة إلى المثقّف والأسرة الجزائرية المحافظة.

بالمقابل، ردّ الكاتب الإعلامي حميدة العياشي في رسالة مفتوحة إلى رئيس  حمس  عبد الرزاق مقري، وقال إن ما كتبه  أقاويل غايتها الرقص فوق الحبال والتلاعب بالحقيقة والعقول ومجانبة الحقّ بالتخفّي وراء معسول الكلام ، واستنكر حميدة العياشي، وهو أحد المبادرين للوقفة، توصيف مقري للمثقّفين والإعلاميين، يشبه ذلك التوصيف الذي يوصف به إسلاميون بـ المارقين ، مشيرا إلى أنّ ما كتبه مقري مداعبة للعامة يخفي وراءه مقاصده.

وذكّر الإعلامي وصاحب صحيفة  الجزائر نيوز  التي أُغلقت قبل أربع سنوات، رئيس  حمس  بأنّ هذا  الحزب بالذات قد جلس مع أحزاب يسارية وعلمانية (الباكس والأرسيدي) في المجلس الانتقالي غير الشرعي بعد إيقاف المسار الانتخابي وحظر إخوانكم الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتشريدهم وسجنهم ، كما ذكّره بأنّ  نفس الحزب تحالف مع الأرسيدي في مؤتمر مازافران الأوّل والثاني رغم أن الأرسيدي ينادي بالعلمانية لكن الإسلاميين وضعوا أيديهم في أياديه منادين بجزائر يبنيها الجميع باختلاف مشاربهم الأيديولوجية . وتساءل الكاتب  ما الذي يجعل مقري اليوم يقف ضدّ مبادرة صادقة ونزيهة رغم أنك تعرف أصحابها حقّ المعرفة؟ . واتهمه في ختام الردّ بـ محاولة كسب ودّ القناة التلفزيونية الخاصة لحسابات انتخابية ودعائية .

 

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