اعترافات الإرهابية ق. نورة التي سلمت نفسها مع أبنائها بجيجل

أناشد المسلحين وعائلاتهم بالجبال للاستفادة من قانون المصالحة

عمليات التمشيط جعلت الحياة في الجبال صعبة

ناشدت الإرهابية ق. نورة التي سلمت نفسها رفقة ثلاثة من أبنائها للسلطات العسكرية بجيجل، زوجها وكل العائلات التي ما زالت في الجبل بتسليم أنفسهم والاستفادة من قانون المصالحة الوطنية، واعترفت بصعوبة العيش هناك ونقص المؤونة والدواء والأموال بفعل تضييق قوات الجيش وعمليات التمشيط المتواصلة التي تضطرهم للاختباء وعدم الأكل في بعض المرات لأسبوع.

أوضحت الإرهابية المكناة أم سلامة التي التحقت بالجبل في عام 1996، أنهم سمعوا بقانون المصالحة الوطنية وقررت النزول من الجبل رفقة أبنائها الثلاثة بموافقة زوجها، وأشارت في شريط فيديو من ثلاثة دقائق وبعض ثواني إلى أنها تزوجت في نفس سنة التحاقها بالجماعات الإرهابية بالإرهابي أبو عاصم ، وبعد وفاته تزوجت بـ غياب محمد المكنى أبو ياسر الذي ما زال على قيد الحياة وينشط في صفوف الإرهابيين، وأضافت أنها رزقت بثلاثة أبناء هم عبد الباري في عام 2001 ويحي في 2003 وأخيرا أسامة في سنة 2001، وأردفت أنهم تلقوا معاملة حسنة من طرف السلطات العسكرية إلى حد الساعة.

في ذات السياق، قال ابنها الأكبر عبد الباري أن ظروف المعيشة صعبة في الجبل، حيث لا يتوفر الأكل والدواء بفعل عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الجيش الوطني الشعبي، موضحا أن أباه الذي ما زال ينشط في صفوف الجماعات الإرهابية طلب منهم النزول من الجبل والاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية، واستغل المتحدث الفرصة لدعوته إلى العدول عن العمل المسلح والاندماج في الحياة الاجتماعية، وهو نفس الكلام الذي أكده ابناها الآخران داعين والدهم ومن معه إلى النزول من الجبل.

يشار إلى أن الإرهابية المسماة ق. نورة زوجة الإرهابي غ. محمد المكنى أبو ياسر ، سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، في الثاني من جوان الجاري بمنطقة برج الطهر مرفوقة بأبنائها الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الباري البالغ من العمر 17 سنة و يحي البالغ من العمر 14 سنة و أسامة البالغ من العمر 05 سنوات وجميعهم مولودون في الغابات والجبال، علما أن المعنية كانت قد التحقت بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

ما زالت بعض عائلات الإرهابيين متحصنة بجبال الولايات الشرقية، حيث أوقفت قوات الجيش شهر أفريل الماضي، بولاية سكيكدة، الإرهابي المدعو ق. فؤاد رفقة أفراد عائلته المكونة من زوجته وثلاثة بنات وصبيين، بعد مداهمة مخبئهم في منطقة وادي الزهور، علما أن ولاية جيجل عرفت تنفيذ قوات الجيش لعمليات من هذا النوع، حيث تم توقيف إرهابيين رفقة عائلاتهم العام الماضي.