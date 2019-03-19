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248 حادث مرور جسماني خلال أسبوع

  05 جوان 2017 - 13:20   قرئ 467 مرة   0 تعليق   الحدث
248 حادث مرور جسماني خلال أسبوع

تعلم خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح مرور الأمن الوطني، سجلت في الفترة من 23 إلى 30 مــاي من السنة الجارية، 248 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أفضى إلى وفاة 07 أشخاص وجرح 298 آخرين.

هذه الحصيلة مقارنة بتلك المسجلة خلال الأسبوع الماضي، تظهر أن عدد حوادث المرور عرف انخفاضا قــدر بـ (38) حادث، كمــا انخفض عدد الجرحى بـ (34) حالة و عدد الوفيات بـ (10) حالات.

وحسب الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، فإن  سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أكثر من 95 %، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق.

وعليه، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق، الالتزام والتقيد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة عند السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطن الرقم الأخضر 1548 لتلقي البلاغات 24سا/24سا.

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