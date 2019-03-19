توقيف خمسة عناصر دعم للارهاب بتبسة

أوقف عناصر الدرك الوطني أمس خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تندوف ووهران، أكثر من قنطار من الكيف المعالج.

وبتمنراست، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خمسة مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار.

كما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من مستغانم وتلمسان وسكيكدة وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 61 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.