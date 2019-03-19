هذا ما يمكن لزواوي بن حمّادي فعله لردع القنوات الخاصة

الحكومة تعلن الحرب على فوضى السمعي البصري

سلطة الضبط لم تمارس صلاحياتها في فرض الغرامات المالية بعد الإعذار

أوعزت السلطات العليا في البلاد، لوزير الاتصال الجديد، جمال كعوان، التسريع في ضبط آليات نشاط القنوات التلفزيونية الخاصّة، ومنح بدوره الضوء الأخضر لسلطة ضبط السمعي البصري، من أجل الانتقال من مرحلة إصدار بيانات الشجب والتنديد والتحذير والإعذار ، إلى استعمال صلاحياتها بما يكفل للجمهور الجزائري حقّه في برامج تلفزيونية محترمة.

كلّف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الجديد للاتّصال، الذي خلف حميد قرين، جمال كعوان، بالشروع في العمل الجدّي والتّسريع في استكمال الآليات القانونية الناظمة لقطاع السمعي البصري، بما يمكّن القنوات التلفزيونية الخاصة من ممارسة نشاطها بشكل حرّ طبقا للقواعد والضوابط المهنية المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية، وذلك في ظلّ احترام أخلاقيات المهنة وآدابها السارية عبر العالم كله. ويتعلّق الأمر، بإعلان الترشّح لتأسيس قناة تلفزيونية خاصّة، هذا الإعلان الذي تنتظره مختلف القنوات الجزائرية التي تعمل في إطار غير قانوني، وذلك رغم أنّه قد مرّت قرابة السنة على صدور دفتر الشروط الخاص بالعملية. ووفقا لتصريحات رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، فإنّ الحكومة ويقصد بذلك وزير الاتصال السابق، هي التي تأخّرت في الإعلان حتى عن عدد القنوات التي تستوعبها مؤسسة البثّ الإذاعي والتلفزي، في وقت جرى حديث عن وجود عشر قنوات لا أكثر. وكان وزير الاتصال جمال كعوان، قد منح الضوء الأخضر لسلطة ضبط السمعي البصري، من أجل ممارسة صلاحياتها في ردع التجاوزات الحاصلة عبر القنوات التلفزيونية الخاصّة. وطمأن وزير الاتصال، زواوي بن حمادي، رئيس سلطة الضبط، باستعداد مصالحه لتقديم المساعدة التامّة له ودعمه قصد تمكينه من تحمّل مسؤولياته كاملة وفقا للنصوص القانونية السارية. وبالعودة إلى القانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري، فإنّ هذه السلطة يكفل لها هذا القانون في مادته الـ 54 إعذار القنوات في حالة التجاوزات، ويمكن لعدّة أطراف إخطار سلطة الضبط، في حال ما لاحظت تجاوزات، هي أحزاب سياسية، المنظمات المهنية والنقابات وممثلين عن نشاط السمعي البصري وكذا جمعيات وأشخاص معنويين وماديين. ووفقا لنص المادة 100 من نفس القانون، فإنه في حالة ما إذا لم تأخذ القناة التلفزيونية ذلك الاعذار بعين الاعتبار في الوقت المحدد، يتعيّن على سلطة الضبط إقرار عقوبة مالية ضدّ المسؤول على القناة يحدد مبلغها 2 و5 بالمائة من رقم أعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة 12 شهرا، وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساساه بتحديد مبلغ العقوبة المالية، يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار جزائري. وفي حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخّص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية، تأمر سلطة الضبط إمّا بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثّه، وإما بتعليق الرخصة عن كلّ إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج. وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن تتعدّى مدة التعليق شهرا واحدا. وتتحدث المادة 103 من نفس النصّ، عن الصلاحيات التي يمكن لسلطة الضبط ممارستها في حال إخلال قناة ما بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين والاخلال بالنظام العام والآداب العامة، بحيث تسحب الرخصة من القناة بناء على تقرير معلل من هذه الهيئة وتبلغ قرارها معللا إلى الأشخاص المعنويين المرخّص لهم باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري المعنية. في حال قيام أشخاص باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة يعاقب الشخص الطبيعي أو المعنوي بغرامة مالية من مليوني دينار إلى 10 ملايين دينار، وتأمر الجهات القضائية بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.