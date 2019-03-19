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اتهمت بزعزعة استقرار المنطقة ودعمها للإرهاب

سبـــــع دول تقطــــع علاقاتهــــا مــــع قطـــــر

  05 جوان 2017 - 19:48   قرئ 903 مرة   4 تعليق   الحدث
سبـــــع دول تقطــــع علاقاتهــــا مــــع قطـــــر

سارعت أغلب سفارات دولة قطر عبر العواصم العربية وبعض الدول الإسلامية من بينها الجزائر إلى نشر بيان وزارة شؤون خارجيتها، الذي أعربت فيه عن أسفها من قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات معها، في وقت تنافست أغلب القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تناول الخبر بإسهاب.

 

أشار بيان وزارة الخارجية القطرية عن طريق سفارتها بالجزائر والذي تسلمت  المحور اليومي  أمس نسخة عنه، إلى أن الإجراءات التي أقرتها السعودية والإمارات والبحرين غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأوضح المصدر أن دولة قطر تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت إلى حد الفبركة الكاملة، الأمر الذي يدل على النوايا المبيتة للإضرار بها، في إشارة إلى اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونَسب تصريحات لأمير البلاد حول موقف الدوحة من إيران وحزب الله وحماس والإخوان المسلمين التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، وأضافت أن من الواضح أن الحملة الإعلامية ضدها فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة ودول الخليج بشكل خاص، وهو ما يفسر هذا التصعيد المتواصل.

ولفت بيان الخارجية القطرية إلى أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث، تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات، في تلميح منها إلى أن الحملة ضدها كانت مدروسة ومعدة من قبل، وختم المصدر بالقول إن الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين وأن الحكومة القطرية ستتخذ اللازم لضمان ذلك وإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما، وختم بالقول إن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها.

الرياض تحشر الدوحة في الزاوية

قررت دول الخليج على رأسها السعودية حشر قطر في الزاوية لإجبارها على تغيير نهجها بالكامل تجاه القضايا والملفات التي صنعت فيها الدوحة الاستثناء بين جيرانها، ودفعها للتخلي عن مواقفها التي وضعتها في مواجهة مع الرياض وحلفائها وسببت صداعا حقيقيا لهم لتفضل دول الخليج التصعيد ضد قطر، حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا وجزر المالديف أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمت الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفيما أمهلت الإمارات والبحرين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، أغلقت مصر والسعودية المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام حركة الملاحة القطرية، تبعه إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه، علما أن الرياض بررت هذا القرار بحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف ومن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرّا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي.

تركيا تعرض الوساطة وإيران تتقرب من قطر

في انتظار الخطوات المقبلة التي سيقبل عليها الطرفان، دخلت تركيا على خط الأزمة وعرضت الوساطة بين قطر والسعودية وحلفائها، حيث أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع الدعم لتطبيع العلاقات بين دول الخليج، وفي المقابل عرضت إيران المساعدة على قطر، حيث أبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني أمس، استعداده لتصدير مختلف السلع والمواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ في جنوب إيران.

القطرية تعلق رحلاتها نحو السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، تعليق كل رحلاتها باتجاه السعودية، بعد أن قررت شركات النقل الجوي لكل من السعودية، الإمارات والبحرين ومصر توقيف رحلاتها نحو الدوحة.

هذا ما وقع قبل التصعيد ضد قطر

قبل قطع السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتهم مع قطر أمس، عرف شهر ماي المنقضي عدة أحداث قادت نحو تأزم الوضع، بداية بانتقاد قطر في العشرين من نفس الشهر لما وصفته بالحملة  الكاذبة  التي تدينها بـ دعم الإرهاب  قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية، تلاه إعلان قطر عن اختراق وكالتها الإخبارية وتعرضها  للقرصنة من طرف مجهولين  ونفي تصريحات كاذبة نُسبت للأمير القطري حول إيران وحزب الله وحماس والإخوان المسلمين، لتذهب الدوحة أبعد من ذلك وتطعن  الإجماع العربي  بمغازلة إيران ومكالمة الأمير تميم الرئيس في طهران، وهي المواضيع التي سببت صداما بين هذه الأطراف، وبعدها استنكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حملة إعلامية معادية تُشن ضد بلاده، وصولا إلى حادثة أمس وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

زين الدين زديغة

 

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