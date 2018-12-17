غلق أزيد من 500 محل تجاري خلال العشر أيام الأولى من رمضان

شريط الاخبار
تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. غلق أزيد من 500 محل تجاري خلال العشر أيام الأولى من رمضان

غلق أزيد من 500 محل تجاري خلال العشر أيام الأولى من رمضان

  06 جوان 2017 - 11:05   قرئ 323 مرة   0 تعليق   الحدث
غلق أزيد من 500 محل تجاري خلال العشر أيام الأولى من رمضان

قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان لهذه السنة بحجز أزيد من63 طن من سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما تم اقتراح غلق 537 محل تجاري حسب بيان لوزارة التجارة.

وأوضح البيان، أن السلع المحجوزة في الأيام الأولى من شهر الصيام أي من الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 05 جوان والتي بلغ حجمها 63.74 طن بقيمة 16.99 مليون دج، سلمت منها 25 طن سلع صالحة للاستهلاك بقيمة 3.84 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.

واضاف المصدر أن من بين اجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 1389 تدخلا والتي سمحت بالكشف عن 13.029  مخالفة تم تحرير بشأنها 12.567 محضرا تستدعي المتابعة القضائية، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.15 مليون دج، أما المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة 3.163 دج، تم في هذا الخصوص تم اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594.

وتم كذلك في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تسجيل 31.228 تدخل نتج عنها معاينة 5.177 مخالفة وتحرير 5.010 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثلت أساسا فيما يلي: انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية ذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.

أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية –يضيف المصدر- فقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة بتسجيل  34.291 تدخل، نتج عنها معاينة 7.852 مخالفة وتم من خلالها تحرير 7.557 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  417 محلا تجاريا. و دائما في اطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة بـ 3.163 مليار دج وحجز مبلغ بقيمة 73.166.537.18 دج.

ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الاسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة ، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، ممارسة أسعار غير شرعية عدم تصديق القيد في السجل التجاري.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات