الخضر يواجهون غينيا وديا سهرة اليوم الثلاثاء

شريط الاخبار
تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الخضر يواجهون غينيا وديا سهرة اليوم الثلاثاء

الخضر يواجهون غينيا وديا سهرة اليوم الثلاثاء

  06 جوان 2017 - 11:13   قرئ 334 مرة   0 تعليق   الحدث
الخضر يواجهون غينيا وديا سهرة اليوم الثلاثاء

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم ضيفه الغيني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة سهرة هذا الثلاثاء ابتداء من الساعة 22.00 ليلا في لقاء ودي بهدف تصحيح  مساره بعد انطلاقته السيئة في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا.

وسيكون هذا اللقاء بمثابة تحضيرات ''للخضر''  للقاء الطوغو يوم الـ11 جوان دائما بملعب مصطفى تشاكر والذي يدخل ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون عام 2019، حيث تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة البنين و غامبيا كذلك.

وسيجرى لقاء غينيا تحت قيادة الناخب الوطني الجديد للخضرالاسباني لوكاس ألكاراز بعد أن أمضى على عقده بداية شهر مارس مع ''الفاف'' التي يترأسها  خير الدين زطشي.

وكان الاسباني قد صرح  خلال ندوة صحفية بعد تقديمه الرسمي ''أعلم أن بعض  الأشخاص لم ترض بقدومي إلى الجزائر، ولكن أود أن تمنح لي الفرصة كي أثبت  إمكانياتي''.

وقام ألكاراز مؤخرا بدورة أوروبية زار من خلالها بعض لاعبي ''الخضر'' من أجل  الاقتراب منهم والحصول على بعض المعطيات التي ساهمت في خروج المنتخب من الدور  الأول في كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال الاسباني الذي خلف البلجيكي جورج ليكنس على رأس العارضة الفنية للمنتخب ''أعتقد أن اللاعبين يودون تصحيح المسار بعد نكسة كأس أمم إفريقيا الأخيرة''.

ورغم احتفاظه تقريبا بنفس التشكيلة للمواسم الأربعة الأخيرة، إلا أن ألكاراز  فضل وضع لمسته بدعوة أسماء جديدة على غرار المدافعين إلياس حساني (فيريا /  بلغاريا)، فريد عطال (نادي بارادو / الجزائر) والمهاجم إدريس سعدي (كورتري  /بلجيكا).كما قام الاسباني بتوجيه الدعوة من جديد لسفيان فغولي (ويست هام /  انجلترا) و كارل مجاني (طرابزون سبور/ تركيا) بعد استبعادهما من قائمة  ''الخضر'' في منافسة كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال ياسين براهيمي الذي التقى مجددا بمدربه السابق في فريق غرناطة (البطولة  الاسبانية) أنه يود عودة المنتخب الوطني إلى مستواه الحقيقي. واختتم لاعب  بورتو (البطولة البرتغالية) قائلا  ''لقد أعدنا مشاهدة مقابلات المنتخب  الوطني خلال كأس أمم إفريقيا الماضية، النتائج السيئة أضحت من الماضي، الآن  علينا تحقيق بداية جديدة''.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات