المديرية العامة للأمن الوطني تفند تعرض صاحب حافلة بباتنة للاعتداء من قبل عناصر الشرطة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء أن ادعاء صاحب إحدى حافلات النقل الحضري ببريكة ولاية باتنة، في شريط فيديو تم تداوله مؤخرا على شبكة الفايسبوك، تعرضه لاعتداء من قبل عناصر الشرطة هو أمر عار عن الصحة، مشيرة إلى تقديم المعنيين أمام العدالة بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

و في بيان لها، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن صاحب الحافلة المذكور "رفض الامتثال للإشارة القانونية +قف+ الصادرة عن عون الشرطة بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، حيث و بمجرد توقيفه، قام برفقة شريكيه بالصراخ و السب والتهديد، مدعين تعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل أعوان الشرطة''.

وأكد المصدر ذاته بأن التحريات أسفرت عن "كشف ادعاءاتهم من خلال إثبات عدم تعرضهم للاعتداء من قبل أفراد الشرطة، ليتم بعدها انجاز ملفات جزائية ضد المعنيين و إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا التي أصدرت أمر الإيداع في حق المتورط الرئيسي و أحد شركاءه بتهمة إهانة رجال القوة العمومية بالقول و الإشارة و التهديد أثناء تأدية مهامهم".

وفي هذا الإطار، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين و مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى "عدم الانسياق وراء مثل هذه المغالطات التي يسعى مروجوها إلى بث الفوضى و التحريض على الإخلال بالنظام العام دون التأكد من حقيقة هذه الحالات".