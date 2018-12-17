وفاة 38 شخصا وإصابة 1060 آخرين بجروح خلال أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1060 آخرون بجروح في 1013 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 28 مايو إلى 3 يونيو الجاري سجلت على مستوى التراب الوطني، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية البليدة بوفاة 3 أشخاص وجرح 43 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 59 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 1234 تدخل سمحا بإخماد 889 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية ب 4055 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3556 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.