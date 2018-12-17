انتاج الخلطات والإشهار لمنتوجات العشابين لأغراض علاجية ممنوع

تم إلزام الناشطين في مجال التداوي بالأعشاب (الطب البديل) بعدم انتاج الخلطات العشبية والتوقف عن القيام ب"الاشهار" للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الاعلامية المستعلمة، حسبما علم اليوم الاثنين من مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وحسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار فان تعليمية وزارية تم اصدارها في مايو 2017 تنص على منع المصنعين و المعبئين (المكلفين بتعليب هذه المستحضرات) و مراكز الأعشاب و الحرفيين والتوقف الفوري عن القيام بالاشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الاعلامية المستعلمة" مع "اعلام مستوردي الخلطات العشبية بتعليق الاستيراد هذه المواد المجهولة التركيبة".

"و قد تم في إطار هذه التعليمة "إلزام" المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة بالعمل على منع دخول هذه الخلطات العشبية إلى التراب الوطني ابتداء من الفاتح يونيو 2017" يوضح المسؤول.



كما نصت الوثيقة الوزارية التي ستكون محلا لعملية اعلامية تحسيسية واسعة لشرح هذه الاجراءات لوضعها حيز التنفيذ على"إلزام المصنعين والمعبئين و مراكز الأعشاب و الحرفيين " ب"التوقف الفوري عن إنتاج الخلطات العشبية و كذا منع "الأعشابين" من بيع المستحضرات و التركيبات الطبية و المكملات الغذائية" يبرز السيد دهار.

وحددت التعلمية ممارسة نشاط "الأعشابي " ب"دقة متناهية لتفادي أي لبس"، حسب السيد دهار الذي أشار الى أن كافة الأعشابيين ملزمون بتعديل قيدهم بالسجل التجاري و الالتزام برمز جديد على ان يكون لنشاط منفرد حسب المسؤول .

وأكد أنه تم إعطاء للمعنيين "مهلة لغاية الفاتح يوليو للالتزام بهذه الشروط أو تغيير النشاط لكي يتم اعادة فتح محلاتهم".

و أوضح أن هذه التعليمة تلزم الأعشابين الممارسين بضرورة توقيع تعهد على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر ب'اتباع تكوين في الأعشاب و الذين سيتم استدعائهم لمزاولته لاحقا " . وابرز أنه على الناشطين في هذا المجال أن يتعهدوا "بالالتزام بالشروط المذكورة بالتعليمة أي عدم تحضير خلطات عشبية وعدم وضع ادعاءات علاجية أو أي وسم يشير إلى الادعاءات العلاجية (أي الادعاء أنها تعالج مرض معين) أو استعمال وسائل الاعلام للإشهار في هذا المجال.

ووفقا لهذا التعهد فيجب على الأعشابيين "التقيد " بمحتوى النشاط أي" بيع نباتات أو أجزاء من نباتات طبية غير سامة طرية أو جافة (يمنع بيع المستحضرات والتركيبات الطبية) و التوقف عن بيع الخلطات العشبية و المكملات الغذائية" ."كما يجب عليهم التوقف عن استعمال كل أساليب العلاج التقليدية كالحجامة أو الرقية أو العلاج عن طريق الوخز بالإبر الصينية"- حسب المسوؤل.

وبإمكان الأعشابين الذين تم غلق محلاتهم التجارية الرجوع لمزاولة نشاطهم بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالتعليمة و التوقيع على تعهد على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر-يذكر السيد دهار مضيفا أنه بإمكانهم كذلك تغيير نشاطهم التجاري.