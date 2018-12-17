انتاج الخلطات والإشهار لمنتوجات العشابين لأغراض علاجية ممنوع

شريط الاخبار
تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. انتاج الخلطات والإشهار لمنتوجات العشابين لأغراض علاجية ممنوع

انتاج الخلطات والإشهار لمنتوجات العشابين لأغراض علاجية ممنوع

  06 جوان 2017 - 14:10   قرئ 410 مرة   0 تعليق   الحدث
انتاج الخلطات والإشهار لمنتوجات العشابين لأغراض علاجية ممنوع

تم إلزام الناشطين في مجال التداوي بالأعشاب (الطب البديل) بعدم انتاج الخلطات العشبية والتوقف عن القيام ب"الاشهار" للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الاعلامية المستعلمة، حسبما علم اليوم الاثنين من مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وحسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار فان تعليمية  وزارية تم اصدارها في مايو 2017 تنص على منع  المصنعين و المعبئين (المكلفين  بتعليب هذه المستحضرات) و مراكز الأعشاب و الحرفيين والتوقف الفوري عن القيام  بالاشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الاعلامية  المستعلمة" مع "اعلام مستوردي الخلطات العشبية بتعليق الاستيراد هذه المواد  المجهولة التركيبة".
"و قد تم في إطار هذه التعليمة "إلزام" المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح  الخارجية  لوزارة  التجارة بالعمل على منع دخول هذه الخلطات العشبية إلى التراب الوطني ابتداء من الفاتح يونيو 2017" يوضح المسؤول.

كما نصت الوثيقة الوزارية التي ستكون محلا لعملية اعلامية تحسيسية واسعة لشرح  هذه الاجراءات لوضعها حيز التنفيذ على"إلزام  المصنعين والمعبئين و مراكز  الأعشاب و الحرفيين " ب"التوقف الفوري عن إنتاج الخلطات العشبية و كذا منع  "الأعشابين" من بيع المستحضرات و التركيبات الطبية و المكملات الغذائية" يبرز  السيد دهار.
وحددت التعلمية ممارسة نشاط "الأعشابي " ب"دقة متناهية لتفادي أي لبس"، حسب  السيد دهار الذي أشار الى أن كافة الأعشابيين ملزمون بتعديل قيدهم بالسجل التجاري و الالتزام برمز جديد على ان يكون لنشاط منفرد حسب المسؤول .
وأكد أنه تم إعطاء للمعنيين "مهلة لغاية الفاتح يوليو للالتزام بهذه الشروط أو  تغيير النشاط لكي يتم اعادة فتح محلاتهم".
و أوضح أن هذه التعليمة تلزم الأعشابين الممارسين بضرورة توقيع تعهد على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر ب'اتباع تكوين في الأعشاب و الذين سيتم  استدعائهم لمزاولته لاحقا " . وابرز أنه على الناشطين في هذا المجال أن  يتعهدوا "بالالتزام بالشروط المذكورة بالتعليمة أي عدم تحضير خلطات عشبية وعدم وضع ادعاءات علاجية أو أي وسم يشير إلى الادعاءات العلاجية  (أي الادعاء أنها تعالج مرض معين) أو استعمال وسائل الاعلام للإشهار في هذا المجال.
ووفقا لهذا التعهد فيجب على الأعشابيين "التقيد " بمحتوى النشاط أي" بيع  نباتات أو أجزاء من نباتات طبية غير سامة طرية أو جافة (يمنع بيع المستحضرات والتركيبات الطبية)  و التوقف عن بيع الخلطات العشبية و المكملات الغذائية"  ."كما يجب عليهم التوقف عن استعمال كل أساليب العلاج التقليدية كالحجامة أو  الرقية أو العلاج عن طريق الوخز بالإبر الصينية"- حسب المسوؤل.
وبإمكان الأعشابين الذين تم غلق محلاتهم التجارية الرجوع لمزاولة  نشاطهم بعد الالتزام  بالإجراءات المنصوص عليها بالتعليمة و التوقيع على تعهد  على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر-يذكر السيد دهار مضيفا أنه بإمكانهم  كذلك تغيير نشاطهم التجاري.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات