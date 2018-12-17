وزارة الطاقة تنفي امتلاك قيطوني لحساب على "تويتر"

-ندد وزير الطاقة مصطفى قيطوني "بشدة" انتحال شخصيته عبر فتح حساب تويتر مزور يحمل اسمه من دون علمه بغرض المساس بصورته و الادلاء بتصريحات كاذبة و متطفلة وتحمل افتراءات باسمه حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان للوزارة.

و اضاف البيان: "يكذب وزير الطاقة كل التصريحات التي نسبت اليه في حساب تويتر المزور و ذلك ليلة 5 الى 6 يونيو 2017 لأغراض خفية و دنيئة".

و اشار ذات المصدر ان السيد قيطوني لا يملك لحد اليوم اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكر وزير الطاقة بان "وزارة الخارجية هي الوحيدة المخولة للحديث عن السياسة الخارجية للجزائر".

و من جهة اخرى اضاف البيان ان "وزارة الطاقة تمتلك الحق في اتخاذ كل الاجراءات القانونية من اجل الدفاع عن مصالحها و صورتها".