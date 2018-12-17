التشاور حول كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة

اجتمع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بدعوة من رئيس المجلس, السعيد بوحجة, للتشاور حول كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة.

و أوضح بيان للمجلس أن هذا "الاجتماع التشاوري يأتي تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, لاسيما المادتان 13 و37 منه".

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, السعيد لخضاري, رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, بلعباس بلعباس, رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار, لمين عصماني, رئيس المجموعة البرلماينة لتجمع أمل الجزائر (تاج), مصطفى نواسة, رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, لخضر بن خلاف, رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, بلغوثي الحاج, رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية, شافع بوعيش, رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية, الحاج الشيخ بربارة, ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال, جلول جودي".