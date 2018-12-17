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ألمانيا تدرس مقاطعته ومطالب بسحبه من قطر

الصراع الخليجي يهدد مونديال 2022 ويزلزل الرياضة القطرية

  06 جوان 2017 - 19:53   قرئ 599 مرة   0 تعليق   الحدث
الصراع الخليجي يهدد مونديال 2022 ويزلزل الرياضة القطرية

 تخطت الأزمة الدبلوماسية التي يعيشها الخليج العربي هذه الأيام، بإعلان بعض البلدان عن مقاطعتها لقطر واتهامها لها أنها دولة ممولة للإرهاب، وأصبح مونديال 2022 التي فازت بشرف تنظيمه قطر إلى فوهة بركان.  

 

تسارعت الأحداث في قضية مقاطعة بعض البلدان العربية لدولة قطر، وبدأت هذه الأخيرة تتكبد الخسارة تلو الأخرى وانتقلت العدوى إلى المجال الرياضي، حيث إن شبكة  بي ان سبورت  فقدت العديد من عمالها من الجنسيات المصرية والسعودية والإمارتية ولم يتوقف الحد هنا بل امتد الخوف إلى بلدان القارة العجوز. في هذا الصدد لمّح رئيس الاتحادية الألمانية لكرة القدم، راينهارد غريندل، إلى أنه سيدرس رفقة طاقم حكومته مقاطعة مونديال 2022 المزمع إجراؤه بقطر، ونشرت الصحافة الألمانية تصريحات قال فيها:  على المجتمع الكروي في العالم كله الموافقة على عدم جواز تنظيم المسابقات الكبرى في الدول المتورطة في دعم نشاط الإرهاب . أمام كل ما يحدث لم تعلق الاتحادية الدولية لكرة القدم بشيء مكتفية بأنها على اتصال مستمر ومباشر مع المؤسسات المختصة بتنظيم نسخة 2022، وأضافت الفيفا في بيان أصدرته أول أمس، أنها راسلت اللجنة التنظيمية للاستفسار بشأن آخر التطورات في المنطقة العربية وتأثيراتها على كأس العالم 2022، وأتمت بيانها بأنه لا يوجد أي تعليقات في الوقت الحاضر بشأن الأزمة القطرية. وفي الجهة المقابلة، أطلقت السعودية والإمارات حملة للمطالبة بسحب شرف تنظيم أكبر تظاهرة كروية في العالم من قطر، كما طالب بعض النواب المصريين الفيفا بسحب مونديال 2022 من قطر.  تجدر الإشارة، إلى أن العاملين السعوديين والإماراتيين والمصريين بالقنوات القطرية تقدموا باستقالتهم، بالإضافة إلى فسخ الأندية السعودية التعاقدات مع الرعاة القطريين، وما زالت الأحداث في مرحلة التصعيد، والتي بالتأكيد ستنعكس على الساحة الرياضية، لاسيما أن الرعاة القطريين موزعين عبر أقوى البطولات الأوروبية في مقدمتها الليغا الإسبانية والليغ1 الفرنسية والبريميير ليغ الإنجليزية.

 

 محمد لمين صحراوي

 

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