تراهن على محورية الدور الجزائري في المنطقة

إيران تطلب وساطة جزائرية لـ نجدة قطر من الحصار الخليجي

قالت تقارير عربية أمس، إن إيران باشرت سلسلة اتصالات مع دول محورية في العالم العربي لمواجهة الوضع الذي آلت إليه صديقتها قطر، بعد قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إجراء اتصال مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، لشرح الوضع الخليجي وتطوراته، وهي رغبة إيرانية واضحة لطلب تدخل الجزائر في حل الخلاف الحاد بين قطر ودول أخرى من بينها مصر. وتراهن طهران على العلاقات المتينة بين الجزائر والقاهرة والرياض والمنامة وأبو ظبي، لإنهاء التوتر بالمنطقة، وهو ما يصب بدرجة كبيرة في مصلحة الحليفين إيران وقطر. وأجرى جواد ظريف سلسلة من الاتصالات الأخرى مع نظرائه في لبنان وتونس وماليزيا وروسيا وسلطنة عُمان والعراق، في مسعى من طهران للعب على وتر الخلافات الخليجية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ظريف شدد خلال الاتصالات الهاتفية مع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية على ضرورة تطويق الأزمة بين قطر والدول الخليجية . وعلق ظريف بعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوله إن الجيران باقون في أماكنهم ولا يمكن تغيير الجغرافيا. الضغوط ليست الحل، ولا بد من الحوار، خاصة في شهر رمضان . وسعت طهران إلى إبداء استعدادها لمساعدة قطر في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي ستتعرض لها بسبب القرار الخليجي العربي. وأوضحت تقارير إيرانية يوم الإثنين، أنه بعد إغلاق السعودية والإمارات والبحرين كافة المنافذ الحدودية مع قطر، أصبحت الأجواء الإيرانية المنفذ الوحيد للطيران القطري الذي ينظم 165 ألف رحلة مع دول العالم سنويا . وكان المتحدث باسم الخارجة الإرانة بهرام قاشمي قد قال إن تسوة الخلافات بن الدول الإقلمة تتم عبر الطرق الساسة والحوار الشفاف لا غر . وبدوره، أعلن رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران، سيد رضا نوراني، الإثنين، استعداد بلاده لتصدير المواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ على مياه الخليج. وقال رضا نوراني في تصريحات صحفية، ردا على العقوبات الاقتصادية الخليجية ضد قطر إن إيران مستعدة لتصدير أنواع المنتجات الزراعية والغذائية إلى قطر عبر الممر المائي و3 موانئ إيرانية . واعتبر المسؤول الإيراني أن موقف بلاده لدعم قطر بالمنتجات الزراعية والغذائية جاء بسبب ما سماه تشديد العقوبات ضد قطر ، مشيرا إلى أن إيران هي البلد الأقرب إلى قطر، ويمكن من خلال 12 ساعة إيصال المنتجات الغذائية إلى الدوحة . وتابع إن الموانئ الإيرانية الثلاثة التي يمكن استخدامها لإيصال المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى قطر، هي ميناء بندر عباس، وبوشهر، وميناء لنجة جنوب إيران ، مشددًا على أن هذه الموانئ ستكون خطوط الشحن الإيرانية المهمة بالنسبة إلى قطر .