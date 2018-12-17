ساهمت في حل نزاعات المنطقة على مدار عقود

أي دور للجزائـــــر فــــــي أزمــــــة الخليــــــــج؟

بإمكان الجزائر التي تعتبر مدرسة حقيقية في الدبلوماسية الدولية وحل النزاعات، أن تلعب دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين الإخوة الأعداء في الخليج العربي، وحلحلة الصراع المحتدم بين مشيخات السعودية والبحرين والإمارات مع قطر، مثلما عرفت به على مدار عقود من الزمن بإنهائها لعدد من الأزمات والصراعات والحروب الأهلية ووضع حد لسفك الدماء.

حافظت الجزائر على مبادئها القائمة على الحوار في تسوية النزاعات والأزمات، وعكس بيان وزارة الخارجية حول الأزمة الخليجية-القطرية، مساء أول أمس، عقيدة الجزائر القائمة على التفاوض وضبط النفس والتعقل كسبيل واحد ووحيد للخروج من الأزمة، وحثت الجزائر في هذا الصدد كل الأطراف على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف، في دعوة صريحة لبعض الأطراف إلي الكف عن تغذية الأزمة والنفخ في النار، كما دعت أيضا الخارجية الجزائرية البلدان المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتها التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول، وأشارت في السياق ذاته إلى أن الجزائر تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي، وأنها تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية، خاصة أن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية كثيرة على غرار الإرهاب، وأمثلة لم شمل الفرقاء العرب والمسلمين وإذابة الجليد بين العديد من الدول ووقف الحروب الأهلية والصراعات التي ساهمت الجزائر في حلها كثيرة على مدار عقود، فالتاريخ يذكرنا بدور الدبلوماسية الجزائرية في المصالحة التاريخية بين شاه إيران والرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السبعينيات برعاية الرئيس الراحل هواري بومدين، ودفعت الجزائر من أجل هذا ضريبة غالية بفقدانها لوزير خارجيتها محمد الصديق بن يحي بداية الثمانينات عندما سقطت به الطائرة التي كانت تقله في طريقه إلى مساع حثيثة لإنهاء حرب الخليج الأولى بين إيران الخميني والنظام العراقي. وتعد الجزائر أيضا إحدى الدول المحورية التي أنهت نزاعات وحروبا أهلية بعدد من الدول أبرزها وضع حد للحرب في لبنان واعتبر الدبلوماسي المحنك الأخضر الإبراهيمي أحد مهندسي اتفاق الطائف في أكتوبر 1989 الذي آخى بين الفرقاء اللبنانيين، ثم أخيرا الاتفاق التاريخي بين أثيوبيا وأريتيريا الذي وقع بالجزائر برعاية الرئيس بوتفليقة، الذي كلف أويحي آنذاك بمتابعة الملف وقام بخمس جولات لهاتين الدولتين، إلى أن دعا الرئيس الجزائري الطرفين إلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة بالجزائر والتوقيع على اتفاق الجزائر في ديسمبر 2000. تمكنت الجزائر من تطبيق مبادئها القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية وحسن الجوار سابقا وحاليا، وخير دليل على ذلك الوساطة التي قامت بها مع الأطراف المتناحرة في مالي والوصول، لتوقيع اتفاق السلم بهذه الدولة الجارة والسهر على تطبيق بنوده، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة الليبية التي عارضت فيها أي تدخل عسكري بما في ذلك الذي قام به حلف الناتو للإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي، وقامت بجمع الفرقاء في هذه الدولة أكثر من مرة في الجزائر مع إجراء دبلوماسيين جزائريين لجولات مكوكية بأغلب المدن الليبية، أين التقوا بسياسيين وعسكريين ورجال دين وأعيان قبائل ومجتمع مدني للاستماع إلى انشغالاتهم والمساهمة في التقريب بين مختلف وجهات نظرهم تحت مضلة الأمم المتحدة رغم التشويش الذي مارسته وتمارسه بعض الدول هناك، لتتجه بخطى ثابتة نحو حلحلة الأزمة الليبية بفضل الاحترام الذي تكنه لها الدول العربية في ظل حفاظها على مصداقيتها وحيادها وبقائها على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العديد من النزاعات.