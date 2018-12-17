خلافا لأعرافها الدبلوماسية المبنية على التبعية العمياء

نظام المخزن يختار سياسة النأي بالنفس في موقف مخز مع حلفائه بالخليج

التزمت المملكة المغربية الحياد في قضية قطع 7 دول لعلاقاتها مع قطر رغم العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمجلس التعاون الخليجي الذي منح لها مقعد شرفي فيه، رغم أن بحرين يفصلان المغرب الأقصى عن الخليج العربي ودعم أمراء وملوك هذه الدول لاحتلال الصحراء الغربية إلى درجة هرولة جيش المخزن للمشاركة في عدوان التحالف السعودي على اليمن ضمن عاصفة الحزم .

اختارت المغرب سياسة النأي بالنفس، عكس عقيدتها الدبلوماسية المعروفة بالهرولة لتبني سياسات دول الخليج بداية من حرب الخليج الأولى، فالثانية والثالثة ثم التآمر ضد ليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية التي تعاني من ويلات الربيع العربي، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية عن اتجاه المملكة إلى التزام الحياد في التعامل مع الأزمة التي اندلعت بين دول الخليج ومصر واليمن وشرق ليبيا ودولة قطر، والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية للسعودية والبحرين والإمارات ومصر مع إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، حيث طرح التزامه الحياد في قطع دول الخليج ودول عربية لعلاقاتها مع قطر العديد من التساؤلات حول هذا الموقف في ظل المعطيات التي تشير إلى التبعية العمياء للملك محمد السادس للسعودية وقراراتها انطلاقا من مشاركتها في عاصفة الحزم باليمن رغم بعدها عنها وكذا توسيع الاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية التي أسال لعاب أمير المؤمنين الذي يعوّل على السعودية كداعم اقتصادي كبير، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المملكة. أكد أحمد ميزاب المحلل السياسي ورئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أن تفضيل المغرب لالتزام الحياد رغم علاقاته الاستراتيجية الكبيرة مع السعودية ودول الخليج راجع لعدة أسباب أهمها الظروف الداخلية التي تعيشها المملكة منذ أشهر من خلال حراك الريف وانفلات الأوضاع في الحسيمة، مما يجعل المغرب في منأى عن أي مواقف يمكن أن تزيد من تأزم الحالة وتوسع رقع الاحتجاج، بسبب مواقف سياسية يمكن غض الطرف عنها، إضافة إلى أن لائحة الاتهام التي بنت عليها السعودية إجراءها العقابي ضد قطر تضمنت التحريض و احتضان جماعات إرهابية كالإخوان المسلمين ، و داعش والقاعدة، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا، فضلا عن اتهامها بتقديم الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية ـ حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية ـ وهو الاتجاه ذاته سارت فيه مصر التي اتهمت قطر في بيان لخارجيتها بـ دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر ، وهو الذي يعتبر مستحيلا بالنسبة للمملكة المغربية التي يملك إخوانها الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزب العدالة والتنمية التي كان يقود الحكومة السابقة بقيادة بن كيران، واستبعد ذات المتحدث تأثير هذا الموقف على العلاقات السعودية المغربية.