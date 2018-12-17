دعوات إلى تغليب لغة الحوار لرأب الصدع

جهود دبلوماسية حثيثة لإنهاء الأزمة بين دول الخليج

تبذل جهود دبلوماسية على مختلف المستويات من أجل إنهاء أزمة الخليج، وسط دعوات إلى الحوار في وقت يستعد فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للقاء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السعود في إطار وساطة لاحتواء الأزمة ومحاولة ترتيب البيت العربي.

أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، أن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني كان يعتزم توجيه خطاب مساء أول أمس الإثنين، إلى الأمة بشأن الأزمة المتفجرة إلا أنه أجله إلى اليوم الثلاثاء، بعدما طلب منه أمير الكويت ذلك لإعطائه مساحة للتحرك والتواصل مع أطراف الأزمة . في ظل التصعيد الذي تشهده الأزمة الدبلوماسية أكد وزير الخارجية القطري، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وحلفاؤها ضد بلاده هي إجراءات أحادية الجانب من هذه الدول إجراءات غير مسبوقة ( )، ولكن في النهاية لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من دولة قطر، لأن الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو حل أي أزمة من خلال الحوار، وتساءل عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر بأنه يستخدم كأداة لـ فرض وصاية أو فرض سياسات تبدأ بسياسات خارجية ومن ثم فرض وصاية على دولة من دول المجلس ، مؤكدا رفضه للتدخل في شؤون بلاده الداخلية. اعتبر أن الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده لن يكون له أي تأثير على مسار الحياة في قطر، مقرا في المقابل بأن الإجراء الوحيد الذي من الممكن أن يكون له تأثير على الحركة هو إجراء الحدود البرية التي أغلقتها السعودية مع قطر، وهي الحدود البرية الوحيدة للدولة الصغيرة الغنية بالغاز. طمأن الوزير قائلا أن المسارات البحرية هي مياه دولية والأجواء هناك أجواء دولية نستطيع الطيران من خلالها ونستطيع توفير كافة المستلزمات للحياة اليومية والحياة اليومية ستسير بشكل طبيعي وكافة المواد اللازمة للاستمرار في مشاريعنا ستسير بشكل طبيعي، ولن يكون هناك أي تأثير على مسار الحياة الطبيعية في دولة قطر ، ولم يخف الوزير القطري هذه الإجراءات الأحادية من جانب هذه الدول وغير مسبوقة التي أثرت على المواطنين والعلاقات الأسرية التي تربط شعوب مجلس التعاون الخليجي.

أجرت السعودية ومصر مباحثات على مستوى وزيريها للخارجية عادل الجبير وسامح شكري على التوالي مباحثات تناولت التطورات الإقليمية على خلفية قطع علاقاتهما مع دولة قطر. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المباحثات كانت مناسبة لاستئناف وتيرة التنسيق السياسي بين مصر والسعودية، لاسيما في المرحلة الراهنة في المنطقة العربية والتحديات التي تجابهها وأيضا من أجل مواصلة التعاون على المستوى الثنائي. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الرئيس التركي عن تضامن بلاده مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج، مبديا تعاون تركيا بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات. من جهته تباحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التطورات الأخيرة في العلاقات بين قطر والدول العربية، ودعا إلى تسوية كافة الخلافات عبر الحوار.

أعرب لافروف عن قلقه البالغ إزاء ظهور بؤرة جديدة من التوتر في العالم العربي، ودعا لتجاوز الخلافات القائمة عبر طاولة الحوار، وعبر الحوار القائم على أساس الاحترام المتبادل.

اعتبرت إيران أن تزايد التوتر في العلاقات بين الدول العربية يمثل تهديدا لمصالح دول المنطقة، وأن الوسائل السياسية والسلمية والمحادثات المباشرة التي تتسم بالشفافية هي الوسيلة الوحيدة لتسوية الخلافات.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية وسط تهديد الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ومع مواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية من جانب إسرائيل، فإن تزايد التوتر بين دول المنطقة لا يفيد دول المنطقة أو حكوماتها ويهدد مصالح الجميع .