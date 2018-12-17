حجز أكثر من 20 قنطار دجاج فاسد بأدرار

حجزت مصالح التجارة بولاية أدرار، كميات تزيد عن 20 قنطارا من الدجاج الفاسد كان موجها للاستهلاك على مستوى إحدى الهيئات العمومية.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مدير التجارة هادي أحمد، أنه تم حجز هذه الكمية المعتبرة من اللحوم البيضاء بعد التأكد من عدم احترامها لشروط الحفظ المتبعة في التوزيع خاصة في مثل هذه الظروف المناخية التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة إلى جانب غياب الوسم القانوني لهذه المادة الغذائية .

واوضح المسؤول نفسه أن مصالح المراقبة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بأزيد من 700 تدخل وتسجيل 226 مخالفة في مجال قمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية بعد أن تم تسخير 38 فرقة لمراقبة الأسواق والمحلات في الفترات الصباحية والليلية .

حيث قامت فرق قمع الغش بـ 289 تدخل سجلت على إثرها 56 مخالفة و اقتراح غلق محلين تجاريين في حين قامت فرق مراقبة الممارسات التجارية بـ 416 تدخلا أسفرت عن تسجيل 170 مخالفة.

أما فيإطار مراقبة عملية توزيع قفة رمضان التضامنية الموجهة للعائلات المعوزة فقد تمكنت المصالح ذاتها من اكتشاف وحجز مواد غذائية فاسدة ضمن محتوياتها عبر 19 بلدية وشملت الطماطم والشاي إلى جانب اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضد المتورطين في ذلك حسب المصدر .

كما سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية أدرار وفرة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق واستقرار في الأسعار على العموم منذ مطلع هذا شهر رمضان.