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في إطار حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

حجز أزيد من 3000 قرص مقلد ببجاية

  07 جوان 2017 - 13:40   قرئ 325 مرة   0 تعليق   الحدث
حجز أزيد من 3000 قرص مقلد ببجاية

في إطار مكافحة ظاهرة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببجاية مؤخرا، من حجز 3935 دعامة من مصنفات فنية وأدبية مقلدة " أقراص مضغوطة" سمعية بصرية مستنسخة بطريقة مخالفة لقانون النشر، بالإضافة إلى محطة استنساخ من نوع سامسونغ قارئة للأقراص المضغوطة، مجريات العملية تمت على إثر عملية الترحيل التي مست المحلات التجارية التي كانت مشيدة بطريقة غير شرعية، حيث كان أحد تجار الأقراص السمعية البصرية يقوم باستنساخ وتقليد مصنفات محمية وعرضها للبيع، للإشارة الدعائم المقلدة التي تم ضبطها وضعت تحت حراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لوكالة بجاية طبقا لنص المادة 146 من الأمر 03-05 المؤرخ في 19-07-2003 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين تم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن وإرساله للمحكمة المختصة إقليميا، جاءت هذه العملية تجسيدا لبروتوكول التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني وديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كون الحق الأدبي والفني يمثل أحد الجوانب الهامة للملكية الفكرية وهو ما يستدعي حماية المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة كمبدعين. 

م.إ.طوبالي

 

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