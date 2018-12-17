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توقيف بائع جوازات سفر حج مزورة بالعاصمة

  07 جوان 2017 - 15:20   قرئ 352 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف بائع جوازات سفر حج مزورة بالعاصمة

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف شخصا اوهم مواطنين بانه سيجلب لهم جوزات سفر خاصة بالحج مقابل 92 مليون سنتيم لكل جواز قبل ان يتبين للضحايا انها جوازات مزورة , حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان خلية الاتصال لهذه الهيئة الامنية.

و اوضح البيان ان مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن الدائرة الإدارية لحسين داي تمكنت من معالجة قضية نصب و احتيال من قبل مشبوه فيه تم توقيفه بعد ان احتال على مواطن و سلبه مبلغا يفوق 90 مليون سنتيم من خلال ايهامه انه سيجلب له جواز سفر خاص بالحج.
و بين التحقيق ان المشتبه فيه كان يدعي انه اطار سامي في الدولة حيث وعد الضحية بأنه سيجلب له الجواز الخاص بالحج لوالدته و ضرب له موعدا بالقرب من احدى السفارات بعد ان قدم الضحية من ولاية داخلية و معه الوثائق الادارية التي طلبت منه. قبل ان يعاود المشتبه فيه الاتصال به من داخل السفارة ليؤكد له انه استكمل جميع الاجراءات القانونية و يعود اليه و يركب معه في سيارته و يأخذ مبلغ 86 مليون سنتيم .
و انتقل الضحية مع المشتبه فيه بعدها الى الجزائر الوسطى ليكتشف لاحقا انه وقع ضحية عملية نصب و احتيال متوجها مباشرة لمصالح الامن من اجل ايداع شكوى في الموضوع.
و بالاستماع الى الضحية بدأت التحريات انطلاقا من رقم الهاتف الذي كان المشتبه فيه يستعمله ليتبين بعد استغلال المعطيات المتاحة ان الشريحة مستعملة من قبل عدة اشخاص و ان المشتبه فيه يستعمل شرائح مسجلة بأسماء عائلته و افراد اخرين مجهولين , قبل ان يتم تحديد هويته التي اظهرت انه مسبوق قضائيا .
و تم توقيفه باحد المراكز التجارية و بحوزته 4 جوازات سفر ترجع لضحايا اخرين وهو ما اعترف به اثناء التحقيق معه حيث اكد انه نصب على الضحية في مبلغ 92 مليون سنتيم. و عرض المعني على وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي أصدر امر ايداع في حقه .
كما تمكنت مصالح امن الدائرة الادارية لسيدي محمد حسب بيان لامن ولاية الجزائر من معالجة قضية المتاجرة و الترويج في المؤثرات العقلية و التزوير و استعمال المزور -وصفات طبية و تقليد اختام-"وانتحال اسماء و القاب و إساءة استعمالها" .وقد تم توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز 360 قرص طبي مهلوس و مجموعة من الوصفات الطبية المزورة.
و عولجت هذه القضية اثر دورية روتينية لفرقة الشرطة القضائية التي لفت انتباهها تحركات شخص مشبوه امام احد المستشفيات ما استلزم توقيفه و اخضاعه لعملية تفتيش حيث ضبط بحوزته على 12 علبة من الاقراص المهلوسة تحتوي على 360 قرص بالاضافة الى وصفتين طبيتين تتضمنان ادوية خاصة بالمؤثرات العقلية .
و بالحصول على اذن بالتفتيش بمنزل المشتبه فيه تم العثور على 3 وصفات طبية مدون عليها ادوية المؤثرات العقلية و وصفتان طبيتان على بياض و كمية من المسحوق الابيض وعلبة بها 4 اقراص مهلوسة.
وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية الذي امر بايداعه تحت الرقابة القضائية, يضيف البيان.


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