بعد تعيين باجولي في نفس المركز سنة 2013

سفير فرنسا بالجزائر على رأس المديرية العامة للأمن الخارجي

قالت وسائل اعلام فرنسية أن ايمانيول ماكرون قرر تعيين سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيمي على رأس المديرية العامة للأمن الخارجي أحد جناحي جهاز المخابرات المكلف بمكافحة الجوسسة، مضيفة أن إيمي سيستلم منصبه الجديد مطلع شهر جويلية القادم.

تعمل السلطات الفرنسية في اختيار رجالها المنصبين على راس الأجهزة الامنية الحساسة من الذين مروا عبر الجزائر، حيث لا يعتبر إيمي اول سفير لفرنسا بالجزائر تقلد منصب حساس بالمخابرات الفرنسية، فباقتراح من ماكرون صادق مجلس الدفاع الوطني على تعيين السفير الفرنسي الحالي في الجزائر برنار إيمي مديرا للمخابرات الخارجية المعروفة باسم الإدارة العامة للأمن الخارجي، حيث يعتبر إيمي من مواليد 1958 وخريج المدرسة الإدارية في باريس، وسبق له أن عمل مستشاراً دبلوماسياً للرئيس السابق جاك سيراك من 1995 إلى 1998، وكان الرئيس السابق فرانسوا هولاند عينه سفيراً في الجزائر عام 2014، أين سبق وان تم تم تعيين السفير السابق لفرنسا بالجزائر بيرنار باجولي، مديرا للمخابرات الخارجية الفرنسية سنة 2013، فيما اختير الجنرال دينيس فافيي الذي أشرف على عملية تحرير رهائن طائرة إيرباص الفرنسية عام 1994، قائدا للدرك الفرنسي. الدبلوماسي الفرنسي الذي اختير لقيادة أهم جهاز استخباراتي في فرنسا، له مسار كبير في ميدان الدبلوماسية، حيث اشتغل سفيرا لفرنسا بالجزائر وبعدها في أفغانستان، كما أن له باع طويل في ميدان الاستخبارات، حيث كان أول من شغل منصب منسق الاستعلامات في قصر الإيليزي.

من جهة أخرى فقد تم تعيين محافظ الشرطة لورون نوني المولود سنة 1962 على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي الجناحي الثاني للمخابرات الفرنسية، فيما تم تعيين بيار بوسكات مديرا للمركز الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، الذي تم استحداثه خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ترأسه ماكرون وحضره رئيس الوزراء إدوار فيليب وأعضاء الحكومة بالإضافة إلى قيادة أركان الجيش وكبار مسؤولي أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية امس، وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن المركز سيكون عبارة عن "خلية رئاسية" تشبه إلى حدّ كبير "تاسك فورس" الأميركية، وتتولّى مهمة محاربة تنظيم "داعش"، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتفادي الاختلالات في التواصل، والعمل بشكل متواصل في القصر الرئاسي، كذلك سيتولى المركز، الذي يحوي حوالى عشرين شخصاً من المحللين الاستراتيجيين التابعين لأجهزة الاستخبارات، قيادة استراتيجية موحدة لجميع الأجهزة الاستخباراتية وإعداد اقتراحات عملية لمحاربة الإرهاب ورفعها للرئيس وتقديم تقرير أسبوعي لمجلس الدفاع الوطني حول سير الحرب ضد الإرهاب داخلياً، وأيضاً في بؤر التوتر في سورية والعراق ودول الساحل الأفريقي.