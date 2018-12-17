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صحفي جزائري وراء هجوم كاتدرائية نوتردام

قالت مصادر فرنسية إن منفذ الهجوم على شرطي أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، جزائري يدعى فريد إيكان ، ينحدر من مدينة أقبو ببجاية، بايع تنظيم داعش في فيديو عثر عليه لدى مداهمة شقته، وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن المهاجم البالغ من العمر 41 عاما وُضع يوم الأربعاء قيد التوقيف في المستشفى، وقد أصيب بالرصاص في صدره حين ردت الشرطة بإطلاق النار عليه بعدما هاجم شرطيا بمطرقةٍ، هاتفًا هذا من أجل سوريا ، وأكد بعدها أنه من جنود الخلافة .

أوضحت المصادر أن هذا المهاجم جزائري الجنسية، يدرس في فرنسا دكتوراه في الإعلام حسب بطاقة هوية عثرت عليها السلطات بحوزته، وقال إن المهاجم الذي أصيب برصاص الشرطة كانت بحوزته بطاقة هوية باسم فريد إ من مواليد الجزائر في جانفي 1977، وهو مسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز بصفة طالب دكتوراه. وأشارت ذات المصادر إلى أن إيكان كان يعمل مراسلا صحفيا لجريدة الوطن الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية من 2012 إلى 2013، وكان في نفس الوقت قد أنشأ موقعا إخباريا على الإنترنت خاصا به يحمل اسم بجاية أنفو ، وكان هو رئيس تحريره من 2011 إلى غاية 2014، كما لم تكن له أية ميولات لأية تنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أنه هاجر إلى فرنسا سنة 2014 لمواصلة دراسته وإعداد شهادة الدكتوراه تخصص إعلام واتصال بجامعة لوريون، وخلال هذه الفترة أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خاصة يتضامن فيها مع الشعب السوري في أزمته الأخيرة. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب قد أكد أن الشخص الذي هاجم الشرطي بـ مطرقة أمام كنيسة نوتردام في العاصمة باريس، يدعي أنه طالب جزائري، مشيرا إلى أنه وقت تنفيذه للاعتداء صرخ هذا من أجل سوريا ّ. من جانبه، قال رئيس جامعة لورين بيار موتزنهار إن الطالب يعدّ رسالة دكتوراه منذ 2014 ولم يبدُ عليه أي أمر مريب ، مضيفًا أن الرسالة التي يعمل عليها الطالب تتناول الإعلام والانتخابات في شمال إفريقيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير أن منفذ الهجوم لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف ، و كل المعلومات تؤكد فرضية أن ما قام به عمل معزول ، وقال كاستانير لإذاعة آر تي ال ، إن المهاجم لم تظهر عليه أية إشارات تدل على تطرفه ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يملك عناصر إضافية بشأن التحقيق .