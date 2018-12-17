أفرج عنه من سجن غوانتانامو سنة 2009

الأمن الفرنسي يوقف جزائريا يجند الشبان لنقلهم إلى سوريا والعراق

أوقفت مصالح الأمن الفرنسية معتقلا جزائريا سابقا بسجن غوانتانامو بتهمة تجنيد شبان في صفوف تنظيم داعش ودفعهم للسفر للقتال في سوريا أو العراق إلى جانب التنظيمات المسلحة، حيث قالت مصادر فرنسية إن الجزائري صابر لحمر البالغ من العمر 48 عاما استقبلته فرنسا بعد الإفراج عنه من معتقل غوانتانامو عام 2009 قد اعتقل يوم الإثنين الماضي قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث يقيم، بعدما أمضى ثماني سنوات في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في جزيرة كوبا.

مثل جزائري أمام قاض للتحقيق متخصص بشؤون مكافحة الإرهاب نهاية الأسبوع في باريس، بتهمة التحريض على الالتحاق بمناطق النزاع في سوريا والعراق، ووجهت إليه تهمة التشارك مع أشرار في أهداف إرهابية، وأودع السجن. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن هذا الجزائري كان لديه تأثير على أشخاص غادروا إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب الجهاديين، كما اعتقل ستة أشخاص آخرون من محيطه يومي الإثنين والثلاثاء في فرنسا، ومن بين المعتقلين رجل في الثلاثين من العمر، أوقف في بوردو، ويشتبه في أنه قدم المساعدة لصابر لحمر، وقد مثل أمام القضاء مساء الجمعة، وطالبت النيابة العامة أن توجّه إليه التشارك مع أشرار لأهداف إرهابية. كما اتهمت امرأة بـ تصفح مواقع جهادية بشكل منتظم ، في حين أطلق سراح ثلاثة آخرين. ويُعتقَد أن أعضاء هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و48 عاما قد قدموا مساعدات مالية ولوجستية وعقائدية إلى عدة أشخاص كانوا يريدون التوجه إلى سوريا والعراق، حسبما أفاد مصدر آخر خلال اعتقالهم. وكان صابر لحمر قد اعتقل في البوسنة بعد شهر عن اعتداءات الحادي عشر سبتمبر 2001، وسُجن في غوانتانامو منذ فتح هذا المعتقل في جانفي 2002، وسلمته السلطات البوسنية مع خمسة جزائريين آخرين إلى السلطات الأمريكية للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء على السفارة الأمريكية في ساراييفو. وتمت في النهاية تبرئة لحمر من قبل قاض أمريكي لعدم وجود أي دليل على أنه كان يريد التوجه إلى افغانستان لمقاتلة القوات الأمريكية وحلفائها.