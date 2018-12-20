أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع امتحانات البكالوريا الأحد المقبل

يجتاز يوم الأحد المقبل، أزيد من 761 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2017، موزعين على 2518 مركز إجراء على المستوى الوطني ، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 يوليو المقبل.

و ستعطي وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان التي يدوم خمسة ايام من (11 الى 15 يونيو) من ولايتي قالمة و سوق اهراس.

و حسب احصائيات وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين 761.701 ،حيث تقلص عدد المترشحين بفارق 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية التي سجل بها 818.518 مترشحا.

ومن بين المترشحين تم تسجيل 491.298 متمدرس و 270.403 أحرار (ما يعادل 50ر35 مترشحا من إجمالي المترشحين).

وتمثل الإناث نسبة 71ر54 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح أبواب التلاميذ أمام الجامعة و الذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 يوليو المقبل.

وطمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع.