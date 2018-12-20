في غياب مفهوم دقيق لظاهرة التطرف العنيف في العالم

السعودية تحول قطر من دولة حليفة إلى حاضنة للإرهاب!

أحرقت السعودية كل الأوراق في تعاملها مع جارتها قطر، ورفعت سقف عقوباتها إلى حد الخناق على الدوحة، بما جعل أجواء حربي الخليج الأولى والثانية تخيم على المنطقة، وفي خضم كل ذلك لا يبدو أن صوت التهدئة يشق طريقه وسط تصعيد دبلوماسي خطير لم يتعود عليه الخليجيون منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

أصدرت كل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بياناً مشتركاً يصنف أفراداً وكيانات على ارتباط بقطر في قوائم «الإرهاب»، قالت فيه «تعلن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه»، وأضاف البيان «نتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها والمتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقّعت عليه في اتفاق الرياض العام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي العام 2014، مما عرض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها قطر، أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي سيتم تحديثها تباعًا والإعلان عنها». وتابع المصدر «هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن عن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى». وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيًا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال، للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة على أنشطتها، بحسب البيان الرباعي. وأضاف المصدر «تؤكد الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون، للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم وأضرت بالإنسانية». وتصدر واجهة المتهمين بالإرهاب الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكبير العلماء والمنظرين لتنظيم الإخوان في هذا العصر، علاوة على الإسلامي البارز في ليبيا، محمد علي الصلابي، وكلاهما من رموز الإسلام السياسي بالمنطقة. وتستغل السعودية وحلفاؤها غياب مفهوم دقيق للإرهاب، لخدمة أجندتها والاستمرار في زعامة المنطقة، رغم كل ما يقال عن الدور السعودي في تفريخ الجماعات الوهابية والتكفيرية التي أضرت كثيرا بدول عربية شقيقة عانت الويلات من تغلغل الفكر الوهابي وتبعاته على مدار سنوات.

جلال. م