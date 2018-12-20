في كتاب سيصدر قريبا عن مسؤول المخابرات الفرنسية السابق

«اتهام الجزائر باغتيال رهبان تيبحيرين سيناريوهات خيالية»

أماط كتاب مسؤول المخابرات الفرنسية السابق، إيف بوني، اللثام عن محاولة استغلال لوبي معادٍ للجزائر داخل الخارجية الفرنسية الـ«كي دورسي» قضية اغتيال رهبان تيبحيرين عام 1996 لشن حملة مسعورة ضدها، وفند اشاعات ما أطلق عليه بتورط الجيش الجزائري في العملية، داحضا بذلك كل الفرضيات والسيناريوهات التي أخرجت في هذا السياق آنذاك.

كشف كتاب مسؤول المخابرات الفرنسي الذي سيصدر قريبا تحت عنوان «حرب الجزائر الثانية: نقاط الظل لمأساة رهبان تيبحيرين»، الفرضيات الخيالية التي أعقبت اغتيال الرهبان في ولاية المدية، وكذّب كل الشائعات التي حاولت وتحاول توريط الجيش الجزائري في هذا العمل، واعتمد هذا الكتاب الثري على معلومات دقيقة صادرة عن تقارير المخابرات التي نشرت بعضها في وسائل الإعلام، ليخلص الكاتب إيف بوني الذي كانت مهمته القيام بتشريح للقضية من خلال الإدلاء بشهادات وتقديم أدلة وتفنيد الأكاذيب والتنديد بمزوّري الحقيقة والرجوع إلى سياق عملية الاغتيال سنة 1996 بالمدية من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا»، لتقديم وثيقة غير قابلة للجدل، بعد عودته إلى أماكن لم يجد فيها سوى خيبة الأمل بعد مرور سنوات من التضليل الإعلامي والإشاعات وفي نهاية المطاف طعنات خبيثة وسخيفة موجهة ضد الصداقة الجزائرية-الفرنسية. وتضمن الكتاب الذي وضع النقاط على الحروف في ما يعرف بقضية اغتيال رهبان تيبحيرين، الجانب الفرنسي للمأساة والأزمة التي تلتها، ونقل تصريحات، فيليب سيغين، الرئيس السابق للبرلمان الفرنسي، الذي قال لإيف بوني إن «كل إدارة الكي دورساي حيث يتحرك لوبي قوي مناهض للجزائر تواصل معالجة هذه القضايا بنوع من الخفة والتساهل، ربما لأنها تتأثر بمعلومات موجهة، بل وأكثر من ذلك معلومات تصب في الاتجاه السيء»، وأضاف مسؤول المخابرات الفرنسي السابق، أنه «بعد مضي ما يقارب عشرين سنة من المأساة لم تفهم الجزائر بعد التكالب الإعلامي والقضائي الذي هي عرضة له في فرنسا»، واعتبر أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية والقاضي مارك تريفيديك والملحق العسكري الجنرال بوشوالتر وضعوا أنفسهم في موقف محرج عندما أرادوا زرع الشك في الجيش الجزائري، وأردف «من الواضح جدا أن الجيش والشرطة والمصالح الأمنية الجزائرية لا يمكن لها أن ترتكب مثل هذه الأفعال أو التصرف بهذه الحماقة، وتساءل «من يمكن أن يصدق أن عساكر يذهب بهم الأمر بعد اقتراف عمل بمثل هذه الخطورة إلى حد قطع رؤوس الضحايا والمخاطرة بعرضها على الملأ». وعاد مرة أخرى إيف بوني، على أساس معلومات وثيقة وتحاليل المتعاونين السابقين والخبراء ورجال الدين للجدال العقيم الذي أطلقه الجنرال بوشوالتر الذي أراد أن يقدم بعد مرور عشر سنوات على المأساة صيغة أو افتراضات جديدة لما حدث، والذي تطرق إلى ما سماه بفضيحة الجيش الجزائري، أما بشأن القاضي تريفيديك فإن بوني يعيب عليه الوقوع في فخ التشهير الإعلامي لملف ليس في حاجة لأي إشهار. وجدد مسؤول المخابرات الفرنسية في كتابه الذي أماط اللثام عن بعض تفاصيل ما يعرف باغتيال رهبان تيبحيرين والحملة التي تبعتها ضد الجزائر بالقول إن «إخطار العدالة الفرنسية التي لم تشكك الجزائر فيها قط كانت قد تطرح مشكل الاختصاص، حيث رأينا أن اختصاص العدالة الجزائرية تم تجاهله وكأنها ليست بلد قانون»، مبرزا أنه «لو أردنا اعتبار أن التفاهم وحتى الصداقة مع الجزائر ضروريين بالنسبة لنا كما كان الحال بالنسبة للجزائر منذ عشرين سنة خلت فإن من الحكمة الالتزام بالوضع الحالي للملف». أما بخصوص تحيز وسائل الإعلام في هذه القضية فاعتبر الكاتب أن هذه الأخيرة «لم يعد همها التعبير عن الآراء وإنما تحقيق الربح».

زين الدين زديغة