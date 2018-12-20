وزارة السكن تفرج عن القائمة المعنية

إعفاء 42 مادة وتجهيزا مستعملا لإنجاز جامع الجزائر من الـ «تي في أ»

أعفت الحكومة 42 مادة وتجهيزا من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية «تي في آ»، عند الاستيراد بالنسبة لتلك الموجهة للاستعمال في إنجاز جامع الجزائر حيث حددت وزارة السكن والعمران قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة «تي في ا» والحقوق الجمركية عند الاستيراد الداخلة في إنجاز جامع الجزائرـ حسبما جاء به قرار صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ـ على أن تثبت مطابقة هذه الأخيرة بواسطة شهادة يرسلها المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسيير إلى مصالح الجمارك.

ضمت الفئة الأولى من القائمة التي اطلعت عليها «المحور اليومي»، المنتجات والمواد المتعلقة بطلاء أرضيات خشبية وأرضيات خشبية تقنية، الجبس والطلاء، الجدران والأسقف، النجارة المعدنية، البلاط والجدران، إضافة إلى حجارة طبيعية وحجارة معاد تشكيلها، حجارة مريوني غير مقطعة إلى كتل، حجارة ترافرتان، رخام غير مقطع إلى كتل وكذا خشب للتلبيس، صمغ للتلبيس، دهان وطلاء التنعيم، تصريف الدخان، النباتات وزراعتها، منشأة فنية والطرقات والغطاء النباتي لحجارة الرصيف، أما الفئة الثانية المتمثلة في التجهيزات فتتعلق بالتهوية، درابزون، درج ومنابر، نظام الغلق، أثاث، لافتات داخلية وخارجية، الرصاصة، رشاشات الإطفاء، بالإضافة إلى التدفئة والتكييف، المطبخ ولواحقه، مصاعد، رافعات الأحمال وسلالم متحركة، السينوغرافيا ونظام الصوت، جهاز إنذار، جهاز المراقبة المرئية ونظام الكشف/التدخل، وكذا جهاز مراقبة الدخول، الإعلام الآلي والاتصال، شبكات كابلات التلفزة، نظام معلم توقف السيارات، جهاز إعلام متعدد الوسائط، والجدران والإنارة وشبكة الغاز وشبكة الكهرباء ونظام السقي والإنتاج المشترك ممثلة في مولدات الماء البارد، وحدات التبريد والمضخات وغيرها وأخيرا خزانات المياه، وقد تضمن نموذج شهادة المطابقة للمواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عن الاستيراد المستعلمة في إنجاز جامع الجزائر تصريحا من المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر، ويتضمن أسماء المواد المراد إدخالها في عمليات الاستيراد ومستوردها، مع ذكر القيمة رقم الفاتورة لمنع أي تلاعب وإدخال كميات أكبر من تلك التي يحتاج إليها لتزيين هذا الصرح الديني، ومن ثم تحويلها إلى السوق وإعادة بيعها.

زين الدين زديغة