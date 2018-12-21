الجيش والدرك يوقفان 62 شخصا في عمليات متفرّقة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك، يوم 09 جوان 2017 بكل من تلمسان والنعامة، 06 تجار مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 253,5 كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، شخصين بحوزتهما 1780 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

من جهة أخرى وبكل من برج باجي مختار وعين قزام وأدرار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 15 مهربا وضبطت 05 شاحنات ومركبة رباعية الدفع و68,4طن من المواد الغذائية و22200 لتر من زيت المائدة و8000 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وحاسي مسعود.