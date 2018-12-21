سحب 76 رخصة سياقة ووضع 34 مركبة في المحشر البلدي خلال الشهر المنقضي بعين الدفلى

سجلت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ،خلال الشهر المنقضي، 1170 مخالفة مختلفة في المجموع، منها 966 مخالفة مرورية ،84 حالة جنحة ، 76 حالة سحب فوري لرخص السياقة ،24 حالة التوقيف و الوضع في الحظيرة.

اما ،فيما يخص عمليات المراقبة و حفظ النظام ،فقد تم تسجيل في نفس الفترة بخصوص عمليات المراقبة الميدانية والتدخلات المختلفة 228 عملية (طيلة ساعات اليوم). عدد عمليات حفظ النظام بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية:34 عملية. أما بخصوص حوادث المرور المسجلة عبر قطاع الاختصاص ،فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 23 حادث مرور جسماني ،خلف 26 جريحا وقتيل واحد.

مكراز الطيب