أكثر من 3700 محبوس يجتازون امتحان الباكالوريا

سيجتاز 3.710 مرشح محبوس امتحانات شهادة البكالوريا لدورة حوان 2017 على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، حسب بيان لوزارة العدل نشر اليوم السبت.

وأوضح البيان أن هذه الامتحانات "تجري تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و يؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية".

وأكدت الوزارة أنه "تم تقديم للمترشحين لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص للتحضير النفسي و نصائح و إرشادات لمراجعة الدروس بإشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون".

وأشار البيان إلى أنه خلال السنة الدراسية 2016-2017 تم إحصاء" 42.433 مسجلا في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد 1.150 يزاولون دراستهم الجامعية 7.246 مسجلا بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.

كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال نفس الموسم 39.380 مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2017، حسب نفس المصدر.