أكثر من 3700 محبوس يجتازون امتحان الباكالوريا

شريط الاخبار
توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يشغل المسؤولين بالجزائر روسيا تؤكد أولوية الجزائر في مجال التعاون التقني والعسكري سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره سكان العاصمة الأصليون هجروها والتيار الإسلامي المتطرف فرض أفكاره المحروسة تعيش حظر تجوال ! الجزائر وتونس تقودان مشاورات عربية لإعادة سوريا لأسوار الجامعة العربية تمديد مدة استغلال القوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي للسنة المقبلة تهيئة خليج الجزائر والقصبة وإنهاء مشاريع التجمعات السكنية الكبرى نحو إعداد بطاقية للإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير أنصارالكناري يحملون ملال فضيحة غريس سينمائيون، مثقفون وصحفيون ضد تعيين عقار سليم على رأس السينماتك محاضرون يدعمون حجار في تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة عمال سناتاغ الطاقة والصناعات في إضراب مفتوح قريبا بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة رفض رفع كوطة الجزائر من الحجاج في موسم 2019 محكمة سيدي محمد تمدد سوسبانس قضية سيتي 16 ومرافقيه 15 يوما أخرى زوخ يكشف فتح المجال للمستثمرين الخواص في خليج الجزائر الهبيري يوقع اتفاقية إطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية العدالة تُنهي طموح 26 منتخبا محليا في الحصول على الحصانة إعلان قائمة المهن الشاقة سيكون نهاية الأسبوع الجاري هيئة دربال تؤكد أنها غير معنية بتأجيل الرئاسيات أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي أويحيى يدعو الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين ربراب يندد بمماطلة الجمارك في رفع الحجز عن آلات مشروع إيفكون شبكات إجرامية تموّل داعش ليبيا بأموال تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى أوروبا ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018 ميهوبي يوضح بأن الفرنسيين لم يطعنوا في نتائج الحفريات بموقع عين بوشريط تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أكثر من 3700 محبوس يجتازون امتحان الباكالوريا

أكثر من 3700 محبوس يجتازون امتحان الباكالوريا

  10 جوان 2017 - 13:26   قرئ 311 مرة   0 تعليق   الحدث
أكثر من 3700 محبوس يجتازون امتحان الباكالوريا

سيجتاز 3.710 مرشح محبوس امتحانات شهادة  البكالوريا لدورة حوان 2017 على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة  التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، حسب بيان لوزارة العدل نشر اليوم  السبت.

وأوضح البيان أن هذه الامتحانات "تجري تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و يؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام  الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية  الوطنية".
وأكدت الوزارة أنه "تم تقديم للمترشحين  لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص للتحضير النفسي و نصائح و إرشادات لمراجعة الدروس بإشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون".
وأشار البيان إلى أنه خلال السنة الدراسية 2016-2017 تم إحصاء" 42.433  مسجلا في التعليم العام من بينهم 34.037 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد   1.150  يزاولون دراستهم الجامعية  7.246 مسجلا بفصول محو الأمية و7.680 مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط.
كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال نفس الموسم  39.380 مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2017، حسب نفس المصدر.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات