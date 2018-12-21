مساهل بأبوجا للمشاركة في الاجتماع الوزاري ال16 لبلدان إفريقيا وشمال أوروبا

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في الاجتماع الوزاري ال16 لبلدان إفريقيا و بلدان شمال أوروبا المنعقدة يومي 9 و 10 جوان بأبوجا (نيجيريا).

وينعقد هذا الاجتماع الذي يضم وزراء خارجية خمسة عشرة بلدا إفريقيا و بلدان شمال أوروبا الخمسة تحت شعار "ضمان تنمية مستدامة من خلال الاستثمار".

ويشكل هذا المنتدى إطارا لتبادل وجهات النظر والخبرات حول القضايا المتعلقة بالأمن و التنمية المستدامة و الشراكة بين بلدان شمال أوروبا و إفريقيا.

وسيتطرق اللقاء في سياق موضوعه الرئيسي إلى أربع مواضيع فرعية هامة تتعلق بالسلم و الأمن و ترقية التجارة و الاستثمار و التعاون في مجال الفلاحة و الصناعة المنجمية وكذا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يتوصل الوزراء عقب هذا اللقاء إلى "تحديد جملة من الإجراءات الكفيلة بدعم التعاون القائم بين المجموعتين من أجل مواجهة التحديات المشتركة في مجالي الأمن و التنمية الدائمة".

وعلى هامش هذا اللقاء سيكون للسيد مساهل محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة.