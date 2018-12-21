حراك الريف يأخذ منحنى خطيرا وتعاطف دولي مع المحتجين

بداية المواجهات والاشتباكات مع قوات الأمن المغربية

أخذ "حراك الريف" المغربي منحنى جديدا بعد تجدد تدخلات أمن «المخزن» باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين، حيث اشتبكت قوات الأمن المغربية مع متظاهرين في مدينة إمزورن -جنوب الحسيمة-بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب عندما تدخلت قوات الأمن لفض وقفة نظمها «حراك الريف» ما أسفر عن إصابات في الطرفين وتوقيف العديد من الناشطين.

شهدت بلدة إمزورن المجاورة لمدينة الحسيمة شمال المغرب اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة خلال احتجاجات اندلعت هناك منذ أسبوع ضد الفساد وإساءة استغلال السلطة أعمال العنف اندلعت بعد الظهر، حيث قاطع عدد كبير من سكان إمزورن الجمعة، الخطب في المساجد موازاة مع إضراب عام شنته البلدة تجاوبا مع الدعوة التي وجهت في الحسيمة التي أغلقت متاجرها، في سيناريو مشابه لما عاشته تونس ومصر أيام بداية «الثورات» العربية، حيث ذكر شهود عيان أن مئات الشبان رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة فردت الأخيرة بخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وإزالة حواجز أقاموها سابقا، وتأتي هذه التطورات على خلفية اعتقال السلطات للناشط السياسي من «الحراك»، ناصر الزفزافي، الذي يقود موجة احتجاجات منذ 6 أشهر في منطقة الريف الشمالية وأطلق الدعوة إلى الإضرابات صباح الاثنين الماضي بتهمة «المساس بسلامة الدولة الداخلية»، ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 الف نسمة حالة من الغليان، حيث ينتظر ان تتم محاكمتهم الأسبوع المقبل. في سياق متصل تستعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لإيفاد مراقبين لتتبع محاكمة نشطاء «حراك الريف» بالمغرب، وعلى رأسهم القائد الميداني ناصر الزفزافي، القابع حاليًا في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى زيارة أماكن الاحتجاج في منطقة الريف وفي مقدمتها مدينة الحسيمة، وأوضح محمد زيان، وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، والمحامي وعضو هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف» في تصريح صحفي أن إرسال مراقبين من طرف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتتبع ما يجري بالريف المغربي هو بمثابة تنبيه إلى المملكة المغربية، لأجل نهج سياسة الحوار مع نشطاء الحراك، عوض بسط المقاربة الأمنية وشن حملة الاعتقالات في صفوفهم، وأضاف زيان قائلًا «حضور مراقبين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمتابعة أطوار محاكمة النشطاء، سيكون بهدف إعداد تقارير مفصلة حول القضية، لتقديمها على طاولة مجلس الأمن والذي غالبًا ما سيتخذ قرارات حازمة، إذا ما عاينت المفوضية خروقات خطيرة تمس حقوق الإنسان».

أسامة سبع