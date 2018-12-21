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الصيام، قلة النوم، نقص التركيز وارتفاع درجات الحرارة

التلاميذ على موعد مع بكالوريا استثنائية

  10 جوان 2017 - 19:18   قرئ 695 مرة   0 تعليق   الحدث
التلاميذ على موعد مع بكالوريا استثنائية

يجتاز التلاميذ اليوم، على المستوى الوطني شهادة البكالوريا لهذه الدورة التي تزامنت لأول مرة وشهر رمضان، لتكون بذلك دورة استثنائية تميزها الظروف الصعبة التي سيمتحن فيها المترشحون سواء تعلق بتأثير الصوم على التلميذ الصائم وقدرته على التركيز، أم بالظروف الخاصة التي سيجتاز فيها تلاميذ ولايات الجنوب الامتحان مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة وإمكانية عدم تأقلمهم مع الوضع. 

رغم الفتاوى التي تجيز إفطار التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، نظرا لتزامنه وشهر رمضان، إلا أن فرضية الإفطار تبقى مستبعدة لدى العديد من المترشحين، وهو الأمر الذي يبعث بالعديد من التساؤلات حول هذه الدورة التي ستكون استثنائية بكل المقاييس سواء تعلق الأمر بالإمكانات المسخرة لها مادية كانت أم بشرية أو بالنتائج والانعكاسات التي سترافقها، والتي ستنطلق اليوم على المستوى الوطني بالنظر إلى الظروف الصعبة التي ترافق هذا الموعد على مدار الأسبوع الذي سيخوض فيه التلاميذ امتحانات يومية من الصباح إلى المساء، مما يستوجب جهدا فكريا وبدنيا، وهو الأمر الذي قد يكون نقطة ضعف الكثيرين بسبب تأثير الصيام على قدرة تركيزهم وتشتيت انتباههم، يضاف إلى ذلك الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة بالنسبة لولايات الجنوب التي لا يمكن مقاومتها، ففي الوقت الذي سجلت فيه الحماية المدنية خلال شهادة «البيام» العديد من الإغماءات، كيف سيبكون الأمر بالسنبة لهذه الشهادة مع الارتفاع الذي سيميز هذا الأسبوع. وليس بعيدا عن ذلك أيضا فإن الحديث عن البكالوريا هو حديث عمّ الأساتذة الحراس الذين يرافقون هؤلاء الطلبة والمطالبين بأداء جهود مضاعفة من أجل إنجاح هذا الامتحان والتأقلم مع الظروف الحالية، لذلك فإنه قد يختلف الوضع تماما وتُسجل العديد من التجاوزات من كلا الطرفين لتكون بذلك فعلا دورة استثنائية مغايرة لكل الدورات. 

 أمينة صحراوي 

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