عثر بحوزتهم على 200 ألف أورور

القبض على 3 ارهابين وتوقيف 3 عناصر دعم بعلي منجلي في قسنطينة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة صباح اليوم ، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وثلاثة عناصر دعم واسترجعت مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز إعلام آلي محمول وثمانية هواتف نقالة ومبلغا ماليا بالعملة الوطنية 84500 دج والأجنبية 202400 أورو.

يتعلق الأمر بالإرهابيين المقبوض عليهم:

- "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008،

- "د. عبد الله" المكنى "حسان العاصمي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007،

- "ع. معاذ".

وتأتي هذه العملية المشتركة لتؤكد مرة أخرى على يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الأخرى، وكذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل.