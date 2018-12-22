بصمة الكترونية لمراقبة المساجين بعد الإفراج عنهم

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد، الى الانطلاق في العمل بالبصمة لكل سجين بدلا من رقم الملف أو الصورة، التي كان يتعامل بها في السابق، حيث سيجبر الإجراء الجديد كل سجين تسجيل بصمته على آلة الخروج في حال تنقله الى العلاج أو الخروج النهائي بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد، على عملية الإنطلاق الرسمي لإمتحانات البكالوريا داخل السجون، من سجن الحراش بالعاصمة، وأوضح أن عدد المرشحين ارتفع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الرقم ارتفع الى 3 ألاف و710 مترشح، بعدما كان لا يتجاوز الـ 257 مترشح فقط، مشيرا الى أن المترشحين لهم نفس الحقوق مثلهم مثل المترشحين خارج السجن.