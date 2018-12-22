لوح يعلن عن خطة محكمة للتصدي لتسريبات مواضيع البكالوريا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن "خطة محكمة" أعدتها هيئة وطنية أسندت لها مهمة الوقاية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالوسائل التكنولوجية من أجل التصدي لكل تسريب لمواضيع امتحانات شهادة البكالوريا.

وأوضح لوح لدى زيارة قادته إلى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش, أن هذه الخطة تسمح بالتصدي لكل تسريب يقع في حينه بحيث تحدد هوية المسرب للموضوع ويتم اتخاد الإجراءات القانونية ضده فورا من قبل القضاء وهذا وفقا للقانون.

و أضاف الوزير ان الهيئة الجديدة التي يترأسها قاض تحت وصاية وزارة العدل, قد "عملت مع مختلف المصالح الأمنية والقطاعات المعنية منذ عدة أسابيع على تحضير هذه الخطة من أجل ضمان اجراء امتحانات البكالوريا في هدوء وذلك وفقا لما هو متعارف عليه في المعايير الدولية بالنسبة لإجراء هذا الامتحان الهام بالنسبة لأبنائنا".

وبالنسبة للمترشحين من المؤسسات العقابية لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا, أكد الوزير أن العدد يرتفع من سنة الى أخرى, بحيث وصل هذه السنة الى 3.710 مترشح مقابل 3.257 مترشح السنة الماضية وهذا --مثلما قال-- بفضل برنامج التكوين في مجال التعليم العام والتكوين المهني المسطر من قبل قطاع العدالة.