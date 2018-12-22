توقيف 07 تجار مخدرات وضبط كمية من الكيف المعاج بوهران والنعامة وتلمسان

أوقف عناصر الدرك الوطني، أمس بكل من وهران والنعامة وتلمسان 07 تجار مخدرات وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 127 كيلوغرام، فيما حجز حراس الحدود 9500 علبة سجائر من مختلف العلامات بتلمسان.

وببرج باجي مختار، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 05 مهربين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و18 كيلوغرام من الكيف المعالج و3000 لتر من الوقود.



من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وغرداية وتلمسان.